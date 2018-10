López Cerrón: "Mínguez es el mejor seleccionador, quiero que siga"

Publicado 02/10/2018 14:30:13 CET

El presidente de la RFEC dijo entender que se sienta "infravalorado" y le ofrecerá que continúe hasta Tokyo 2020

El presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Luis López Cerrón, ofrecerá al seleccionador nacional, Javier Mínguez, la renovación hasta los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 porque, según él, es el "mejor" y el que "más sabe de ciclismo", aunque dijo entender que se sienta "infravalorado" por su sueldo.

"Difícilmente Javier puede decir que le engañé. Las cuentas en la federación son claras porque estamos sometidos a un Plan de Viabilidad que nos obliga a tener un beneficio anual de 257.000 euros para sanear la deuda, y digo lo que cobra cada seleccionador", explicó López Cerrón en declaraciones a Europa Press.

Así se manifestó el presidente de la RFEC ante la intención del seleccionador nacional, Javier Mínguez, de dejar el cargo en las actuales condiciones. "A este precio no sigo. A partir del próximo 31 diciembre dejo de ser seleccionador. Tal cual. El que sepa ahora que estuve dos años sin cobrar dirá: 'Mínguez es tonto'. Llega un momento en que tienes que parar y entonces, dices 'adiós'. He colaborado a sanear una deuda de la federación, que yo no he hecho", dijo Mínguez a Europa Press.

López Cerrón explicó que en 2013, poco después de salir elegido como presidente de la RFEC, habló con Mínguez y éste le comentó que no le importaba ser seleccionador gratis debido a la complicada situación económica de la federación, con una deuda de 3,6 millones de euros -que se ha rebajado hasta los entre 1,6 y 1,8 al cierre de este 2018-.

"Luego, me dijo 'tendré que cobrar algo' y alguna prima, y lo solucionamos firmando dos años hasta los Juegos de Rio. Y después hemos ido firmando acuerdos, que pueden ser buenos, malos o regulares. Entiendo que, para él, malos, pero tenemos que cumplir con el Plan de Viabilidad", explicó.

"SI LA FEDERACIÓN PUEDE, SEGUIRÁ"

En este sentido, el mandatario de la RFEC, que coincidió con Mínguez el remoto Vitalicio Seguros, se mostró comprensivo con la reivindicación del seleccionador. "Entiendo que se pueda sentir infravalorado. Que diga 'Estoy aquí y cobro lo que cobro, y no me vale'. Me sentaré a negociar con él y quiero que siga todo el ciclo olímpico, hasta Tokyo 2020. Es un tema económico. Si la federación puede cumplir con sus expectativas, seguirá. Que quiera más dinero lo entiendo", reiteró.

Para López Cerrón, Mínguez es "el mejor seleccionador y la persona que más sabe de ciclismo". "Quiero que siga en la federación. Nos sentaremos, no sé cuándo, si la semana que viene o cuándo, tenemos tiempo hasta diciembre, y lo arreglamos. El Director Técnico me ha dicho que necesita 300.000 euros más el año que viene porque es preolímpico, y ahora mismo no sé el dinero que me va a dar el Consejo. Podré subir el sueldo a Javier en función del presupuesto", indicó.

Por otro lado, coincidió con el director vallisoletano en las 'lagunas' que tiene, según él, el Plan ADO, que prima a los deportistas olímpicos respecto a los mundialistas. "Desde Barcelona'92, en el ciclismo profesional se hace una 'bolsa' de premios que se reparte cada cuatro años en los Olimpiadas. Los corredores me han dicho que no me debería ser así, porque no han visto un duro por ganar el Mundial. Hablaré con el Consejo y lo podré encima de la mesa. No me parece justo", anunció.