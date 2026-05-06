Lotte Kopecky afina puntería y logra etapa y liderato en La Vuelta Femenina

La ciclista belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) ha ganado este miércoles la cuarta etapa de La Vuelta Femenina by Carrefour.Es 2026, disputada entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla sobre 115,6 kilómetros - CXCLING CREATIVE AGENCY

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ciclista belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) ha ganado este miércoles la cuarta etapa de La Vuelta Femenina by Carrefour.es 2026, disputada entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla sobre 115,6 kilómetros, al imponerse con fortaleza en un esprint totalmente controlado por su equipo para, además, ponerse líder de la general gracias a las bonificaciones.

Después de ser segunda en la primera y tercera etapas de esta Vuelta Femenina, a la tercera sí dio en el clave la velocista belga, dos veces campeona del mundo que estrena palmarés en la ronda española y que, tras perseguir ese triunfo parcial con ahínco, al final logró el doblete; etapa más maillot rojo.

Además, el SD Worx hizo un gran trabajo y su líder real para esta Vuelta Femenina, la veterana neerlandesa Anna van der Breggen, fue segunda en la etapa y también bonificó, entrando por detrás de Kopecky y por delante de la italiana Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), tercera, mientras que el 'Top 5' lo completaron la ganadora de etapa en esta Vuelta Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team) y la anterior líder, la alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ).

Pese a que Koch fue tercera en el esprint intermedio situado a menos de 5 kilómetros de la meta y bonificó 2", esa quinta posición en meta y las bonificaciones de Kopecky propiciaron el cambio de líder en la general provisonal. Ahora, la belga tiene el maillot rojo en su poder con 6 segundos de margen sobre Koch, mientras que la francesa Cédrine Kerbaol es tercera a 12 y Van der Breggen es cuarta a 20 segundos de su compañera de equipo.

La etapa estuvo marcada por una fuga tempranera que se formó prácticamente desde el inicio y que acabó reducida a dos ciclistas, Lauretta Hanson (Lidl-Trek) y Marta Jaskulska (Human Powered Health), protagonistas durante buena parte del recorrido. Ambas llegaron a disponer de cerca de medio minuto de ventaja en los kilómetros finales, aunque el control del pelotón, con el Team SD Worx-Protime al mando, fue reduciendo progresivamente la diferencia.

En el esprint intermedio de Monterroso, a unos cinco kilómetros de meta, Jaskulska se llevó la máxima bonificación por delante de Hanson, mientras que Koch arañó dos segundos al pasar tercera, lo que le permitió defender provisionalmente el liderato antes del desenlace final.

Sin embargo, los intentos de endurecer la carrera en el tramo decisivo, con movimientos de ciclistas del Movistar Team como Sara Martín o Ana Vitória Magalhães, no fructificaron ante la solidez del bloque neerlandés, que neutralizó definitivamente la escapada a falta de poco más de dos kilómetros.

Ya dentro del último kilómetro, con el pelotón completamente agrupado, el Movistar trató de lanzar el esprint, pero Kopecky, bien posicionada, arrancó con potencia en los últimos 200 metros para imponerse con claridad y firmar así su 56ª victoria como profesional, además de convertirse en la nueva líder de la carrera.