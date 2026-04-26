Luis Ángel Maté y Tessa Kortekaas arrasan en el estreno de la Skoda Titan Desert Marruecos 2026

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El español Luis Ángel Maté (KH7) se ha impuesto este domingo en la primera etapa de la Skoda Titan Desert Marruecos 2026, de 98 kilómetros y 2.175 metros de desnivel con salida y meta en Boumalne Dades, mientras que la neerlandesa Tessa Kortekaas (Massi ISB) ha firmado un sólido triunfo en la categoría femenina.

El exciclista andaluz, de 42 años y que ya había ganado una etapa de la carrera en 2025, cruzó la meta con un crono de 4:02:42, 6 minutos y 46 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, el portugués Bruno Rosa (Vasconha BTT Vouzela); el minuto de bonificación conseguido en la subida cronometrada Skoda Challenge le permiten atesorar una renta de 7:46.

El también español Noel Martín (Massi ISB) fue tercero del día, mientras que Luis León Sánchez (Cleardent) sufrió un pinchazo en la bajada posterior al Skoda Challenge que le hizo ceder casi nueve minutos.

Por su parte, la doble ganadora de la Titan Tessa Kortekaas no tuvo rival en esta etapa inicial, en la que cruzó la meta con un tiempo de 4:42:55, sacando casi 27 minutos a la segunda corredora clasificada, la española Pilar Fernández (KH7), que empleó 5:09:40. Tercera fue la checa Petra Planickova (Auto Pokorny), con 6:09:52.

La segunda etapa de la carrera marroquí llegará este lunes con un recorrido de 105 kilómetros y 1.550 metros de desnivel entre Boumalne Dades y Battou.