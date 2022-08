Marc Soler: "No me lo esperaba; al final he podido rematar"

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Marc Soler (UAE Team Emirates) mostró su alegría tras ganar la quinta etapa de La Vuelta a España, una victoria sufrida, y que "no esperaba", tras incorporarse tarde a la fuga que finalmente pudo rematar para romper el maleficio español en las grandes vueltas.

"La verdad es que estoy muy contento. No me lo esperaba, después de ayer. Al final he podido rematar, y estoy muy feliz. Quería entrar en la fuga, estuve peleando mucho. Se fue, no pude entrar, pero quería estar", manifestó.

El catalán atacó en la segunda subida al Alto del Vivero de segunda categoría para neutralizar al británico Jake Stewart y marcharse solo hasta la meta en Bilbao. "Matxín me ha dicho que en el puerto lo probara, he entrado y al final he podido rematar. En el final, quería probar y he dado el máximo", añadió.

De este modo, Soler termina con una etapa 'negra' para el ciclismo español, que no ganaba en una gran vuelta desde que Ion Izaguirre se impusiese en Aramón Formigal en octubre de 2020 en la ronda española. "Siempre se habla mucho. Hay muchos españoles en muchos equipos, pero muchas veces toca trabajar. No es tan fácil, pero también podemos ganar", sentenció el ganador de la quinta etapa de La Vuelta.