La marcha cicloturista Alpinum TotalEnergies se adelanta al Tour de Francia en La Cerdanya

Archivo - Corte de cinta en la marcha cicloturista Alpinum TotalEnergies 2025 - ANGEL ENGUITA - Archivo

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marcha cicloturista Alpinum TotalEnergies celebrará el próximo 4 de julio una nueva edición en La Cerdanya, apenas dos días antes del paso del Tour de Francia 2026 por la zona, en una coincidencia que llevará a los participantes a recorrer buena parte del trazado elegido por la ronda gala para su tercera etapa.

La prueba, con salida y llegada en Alp (Girona), servirá como antesala de la etapa entre Granollers y Les Angles del Tour de Francia, prevista para el 6 de julio. Ambos recorridos comparten ascensiones emblemáticas como la Collada de Toses y el Col du Calvaire, además del paso por la localidad de Alp.

La organización destacó que esta coincidencia confirma el atractivo ciclista de la zona pirenaica, que también formará parte del recorrido de la tercera etapa de La Vuelta 2026, con final en Font-Romeu y paso por carreteras habituales de la marcha.

La edición de este año volverá a contar como embajador con Roberto Heras, cuatro veces ganador de la Vuelta a España, quien aseguró que repite experiencia porque le atraen especialmente las carreteras de La Cerdanya. "Son fantásticas y la prueba es que el Tour las ha escogido para su recorrido", señaló el exciclista salmantino.

Junto a Heras también participará Álex Roca, deportista con parálisis cerebral y un 76 por ciento de discapacidad física que se ha convertido en un referente por los retos deportivos que ha completado en los últimos años.

Además, la organización habilitará un punto de encuentro en la cima de la Collada de Toses para que los aficionados puedan presenciar el paso del Tour de Francia y seguir de cerca a corredores como Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard.

La Alpinum TotalEnergies, integrada de nuevo en el circuito TotalEnergies Challenge, ofrecerá tres recorridos de 89, 145 y 185 kilómetros. La distancia más larga atravesará el corazón de los Pirineos con cuatro puertos de montaña: Col du Calvaire, Col de la Llose, Col de la Creu y la Collada de Toses.