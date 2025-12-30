Mavi García: "Me ha sorprendido mucho mi nivel, a final de temporada me salió todo lo que no esperaba"

La ciclista española Mavi García, embajadora de Iberdrola, durante un entrenamiento con la selección española. - IBERDROLA

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Mavi García confiesa haberse "sorprendido mucho" con el nivel mostrado esta temporada donde en el tramo final obtuvo "todo lo que no esperaba" como la victoria parcial en el Tour de Francia y la medalla de bronce en el Mundial de Ruanda tras haberlos preparado "bastante a conciencia"; mientras que asegura encarar esta nueva campaña con "otro rol" diferente.

"Me ha sorprendido mucho mi nivel porque al final de año parece que ya no te queda mucho que hacer y a mí me salió todo lo que no esperaba", se sinceró la ciclista palmesana en una entrevista concedida a Europa Press tras la entrega de los premios Supera de Iberdrola.

Mavi García cierra el año 2025 siendo su temporada "más especial" con la medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo en Kigali (Ruanda) y la victoria de etapa en el Tour de Francia. "He tenido años muy bonitos y buenos, pero es verdad que estos dos premios han sido más de peso y muy emocionantes. Además llevaba un tiempo que conseguía cosas, pero que no acababan de ser así, tan grandes, y los dos han sido de golpe", afirmó.

"Al principio de temporada ya vi que estaba a muy buen nivel. De hecho, estaba un poco mal porque veía el nivel que tenía y que no me estaban saliendo del todo los resultados que esperaba, pero al final ha salido todo", comentó.

Todavía siente "muchas emociones" cuando vuelve a ver su llegada a la línea de meta en Quimper (Francia) en la segunda etapa de la ronda francesa. "Son cosas que no se pueden explicar. Cada vez que veo el vídeo recuerdo la emoción. En el deporte se pasa por muchos malos momentos y al final cuando llegan este tipo de victorias, te acuerdas de muchísima gente. Fue una explosión de emociones", señaló la ciclista.

Y, por si fuera poco, unas semanas más tarde se colgó la medalla de bronce en el Mundial de Ruanda, una recompensa trabajada "bastante a conciencia". "Sabía que este Mundial que me podía venir bien ahí en Ruanda por el calor, y cuando conseguí la medalla es que no podía creerlo", reconoció una Mavi García a la que se le escapa una pequeña sonrisa al recordar tal gesta.

"Aunque todos estábamos un poco preocupados por competir este Mundial fuera de Europa y con miedo por el tema de la comida, la experiencia fue muy chula e inolvidable. España lo hizo muy bien porque llevamos a todos los miembros en la expedición", relató la corredora que no se pierde una cita mundialista desde 2017.

"SI VOLVIERA 10 AÑOS ATRÁS SABIENDO O QUE SÉ AHORA, TENDRÍA MÁS COSAS"

A sus 41 años ya es toda una veterana del pelotón y muchas corredoras jóvenes le piden consejos: "Me hace sentir bien que me pregunten, que se apoyen en mí cuando lo necesiten; de hecho yo siempre les digo que pueden llamarme para todo lo que quieran porque a mí me faltó eso cuando empecé y sé que muchísimo".

"Se aprenden muchísimas cosas, sobre todo en un deporte como en el ciclismo. Si yo volviera atrás 10 años y supiera cuando empecé todo lo que sé ahora, seguro que tendría muchas más cosas. De hecho, cuando voy viendo el final me estoy dando cuenta de que me voy a ir cuando ya lo sepa todo porque es muy complicado aprenderlo. Hay cosas que solo se aprenden con la experiencia, que no es sólo saber del deporte", argumentó la balear.

Y es que a Mavi García sigue disfrutando "muchísimo" del ciclismo, un hecho que se puede observar "en cada victoria o carrera" donde la balear puede conseguir algo importante. "Disfruto al máximo del día a día como deportista, creo que esa es la clave. Además, soy una persona muy constante y metódica; y eso me hace siempre seguir adelante", explicó.

Por ello, para esta temporada solo tiene un deseo: "Disfrutar como hasta ahora". Y tendrá la oportunidad de hacerlo en un nuevo equipo, el UAE Team ADQ, donde tendrá "otro rol" diferente. "Me lo quiero tomar un poco de otra manera, pero sé cómo soy y voy a dar el máximo, ya sea para ayudar o para sacar mis propios resultados, que seguro que alguna oportunidad también habrá", apuntó la española.

Finalmente, a Mavi García le gustaría que se le recordara por su forma de ser como persona, aparte de "por los resultados que haya hecho". "He hecho muchísimas amistades dentro del ciclismo y así como yo aprecio a mucha gente, creo que ellos también me aprecian a mí. Eso es lo que me llevo, ese bonito recuerdo", reflexionó.