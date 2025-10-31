Movistar Team recalca que le era "imposible conocer o intuir una anomalía" de Lazkano porque nunca dio positivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team aseguró este viernes que no conoció la suspensión del ciclista español Oier Lazkano, que estuvo en sus filas entre 2022 y 2024, hasta este jueves cuando se lo comunicó la Unión Ciclista Internacional (UCI) y recalcó que durante esta etapa en el equipo dio negativo "en todos los controles" y que por ello le resulta "imposible conocer o intuir una anomalía".

La UCI anunció este jueves que suspendía provisionalmente al vitoriano, de 25 años y actualmente en el Red Bull-BORA-hansgrohe, por anomalías no explicadas en su Pasaporte Biológico en las temporadas en las que corrió en el Movistar Team.

En este sentido, el equipo español, a través de su empresa gestora, 'Abarca Sports', subrayó en un comunicado que "que no es hasta la tarde de ayer 30 de octubre de 2025 que ha tenido conocimiento de esta situación" y que "durante las tres temporadas de relación contractual" con el ciclista vasco, "de las cinco a las que refiere el estudio de la UCI", en todos los controles "a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como internos del propio equipo" salió un resultado negativo.

"En virtud de ello, era materialmente imposible conocer, o tan siquiera intuir, alguna anomalía como la ahora presentada en el procedimiento abierto por la Unión Ciclista Internacional", advirtió la estructura, que reiteró "una vez más con absoluta firmeza su inquebrantable compromiso con un deporte limpio y transparente". "Para ello redoblaremos con determinación absoluta todos los esfuerzos, controles y medidas que venimos impulsando hasta la fecha", sentenció.

'Abarca Sports' facilitó también la comunicación recibida por parte de la UCI, en la que se le informó de "una Violación de las Reglas Antidopaje (ADRV) por el Uso de una Sustancia Prohibida y/o Método Prohibido" por parte de Oier Lazkano, campeón de España en Ruta en 2023.

La asociación le detalla que esta afirmación "se basa en la opinión unánime emitida por un panel de tres expertos científicos independientes el 23 de octubre de 2025" que han determinado que "el perfil hematológico compuesto por muestras proporcionadas por el corredor entre el 7 de enero de 2020 y el 30 de diciembre de 2024 establece que es muy probable que se haya utilizado una sustancia prohibida o un método prohibido y que es poco probable que sea el resultado de cualquier otra causa".

La UCI señaló al Movistar Team que este panel "llegó a su conclusión después de la revisión" del Pasaporte Biológico de Lazkano, "así como la explicación y la documentación de respaldo proporcionada" por el propio ciclista. "Tenga en cuenta que este aviso se le envía porque el Sr. Lazkano López fue contratado por su equipo en el momento de los delitos relevantes identificados en su pasaporte (es decir, 2022, 2023 y 2024)", prosiguió la federación internacional.

Esta aclaró que durante ese periodo y hasta el momento de esta notificación había tenido que "mantener el asunto confidencial más allá de las organizaciones antidopaje según las regulaciones aplicables". "Después de revisar la explicación del corredor y la documentación de respaldo, el Panel de Expertos emitió una opinión unánime confirmando su evaluación anterior", sentenció la UCI.