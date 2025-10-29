El Movistar Team reorganiza su Área Deportiva bajo el liderazgo de Sebastián Unzué

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team anunció este miércoles que ha impulsado "una profunda reorganización" en su Área Deportiva bajo el liderazgo de Sebastián Unzué y que contará con cuatro departamentos que contarán con su propio responsable.

Según informó en un comunicado, el conjunto español quiere dar "un nuevo paso adelante en su proceso de transformación" y por ello ha optado por "una profunda reorganización de su Área Deportiva, con el objetivo de optimizar su funcionamiento interno y afrontar con mayores garantías los retos deportivos de las próximas temporadas".

"La reestructuración, liderada por Sebastián Unzué, quien asume el cargo de 'Head of Sports', contempla la creación y consolidación de Rendimiento, Carrera, Salud y Corredores, cuatro departamentos clave y cada uno con responsables especializados que coordinarán sus respectivas áreas", subrayó.

Sebastián Unzué asegura que quieren "seguir evolucionando como organización y dotar al equipo de una estructura moderna, eficaz y alineada con las exigencias del ciclismo actual". "Este nuevo modelo nos permitirá optimizar procesos y fortalecer la colaboración entre todos los departamentos", remarcó.

En el Departamento de Rendimiento, Iván Velasco y Xabier Muriel liderarán las áreas de rendimiento, ingeniería y biomecánica, nutrición e I+D "con el objetivo de maximizar el potencial competitivo de los corredores", mientras que el Departamento de Carrera estará encabezado por José Vicente García Acosta y Matthew White, nueva incorporación al equipo, y "ambos coordinarán la planificación y Dirección Deportiva, fundamentales para la estrategia en competición".

"Tras más de 15 años como Director Deportivo, inicio una nueva etapa muy ilusionante, con muchas ganas de aportar mi experiencia y contribuir al éxito del equipo. El Movistar Team es una estructura a la que siempre he tenido un profundo respeto, y poder formar parte de ella desde dentro es algo que me motiva enormemente", señala White.

Finalmente, en el área de Salud, Iñigo Michelena será el responsable de coordinar "todos los aspectos médicos y de bienestar de los corredores" y el nuevo Departamento de Corredores contará "con representantes de los ciclistas en las diferentes estructuras del equipo".

"Con esta nueva organización, Abarca Sports y Movistar Team refuerzan su compromiso con la excelencia deportiva, la innovación y la gestión integral de talento, consolidando su posición como una de las estructuras más sólidas y avanzadas del pelotón internacional", sentenció el equipo.