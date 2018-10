Nibali: "Espero encontrar la buena forma etapa a etapa"

Publicado 23/08/2018 19:48:55 CET

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida) reconoció que no las tiene todas consigo de cara a La Vuelta de España que comienza este sábado en Málaga, ya que regresa a la acción después de su dura caída en el Tour de Francia, al tiempo que dio el papel de favoritos al colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) y el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

"Después de la caída la recuperación no ha sido fácil pero día a día me encuentro un poco mejor. Llevo cerca de 20 días de entreno y me encuentro en la salida de la Vuelta, para mí la Vuelta es muy importante, espero etapa a etapa encontrar la buena forma teniendo en vista el Campeonato Mundial. Salgo de una lesión importante", indicó este jueves en rueda prensa.

El italiano, campeón en 2010, recordó que vuelve a correr después de la caída en el Alpe d'Huez, duodécima etapa del pasado Tour de Francia, donde se fracturó una vértebra, por lo que no pudo asegurar su estado de forma. "Para mí la Vuelta será la primera carrera después del Tour y veremos cómo estoy y si recupero las sensaciones", apuntó.

"Hasta el fin de semana pasado tenía dolor en la espalda pero con el paso de los días parece que estoy mejor y hay que esperar a ver cómo va la Vuelta, yo aquí no soy el capitán del equipo que será Ion Izagirre que mirará por hacer una buena carrera. Aquí en la Vuelta como favoritos veo a Quintana y Pinot", añadió.