Oier Lazkano: "Nunca he utilizado sustancias dopantes"

Archivo - El ciclista español Oier Lazkano, en los Juegos de Paris 2024. - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Oier Lazkano, del Red Bull-BORA-hansgrohe, señaló este domingo que "nunca" ha utilizado "sustancias dopantes ni métodos prohibidos", reiterando que es "un deportista limpio y una persona íntegra", después de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendiera provisionalmente al vasco por anomalías en su Pasaporte Biológico en 2022, 2023 y 2024, cuando corrió en el Movistar Team.

"Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos. Siempre he respetado las normas del ciclismo y los valores fundamentales del deporte limpio", defendió el ciclista español en un comunicado.

En esa nota de prensa, el vasco insistió en que su carrera, "construida con esfuerzo y dedicación, se basa en la honestidad, la integridad y el trabajo diario". "Soy un deportista limpio y una persona íntegra", expresó.

"Defenderé mi reputación y haré todo lo necesario para demostrar mi inocencia total y mi completa ajenidad a cualquier conducta ilícita", avanzó el corredor, que ha encargado a su equipo médico-legal que adopte "todas las acciones necesarias" para proteger sus derechos y demostrar su "integridad, con pleno respeto de los procedimientos previstos". "Confío en la verdad y en la justicia deportiva", dijo.

Oier Lazkano concluyó en su comunicado agradeciendo a aquellos que le han apoyado en los últimos días y aseguró que continuará "con determinación y transparencia", defendiendo su "nombre y dignidad profesional".

La UCI anunció este jueves que suspendía provisionalmente al vitoriano, de 25 años y actualmente en el Red Bull-BORA-hansgrohe, por anomalías no explicadas en su Pasaporte Biológico en las temporadas en las que corrió en el Movistar Team.

En este sentido, el equipo español, a través de su empresa gestora, 'Abarca Sports', subrayó en un comunicado que "que no es hasta la tarde del 30 de octubre" cuando tuvo "conocimiento de esta situación" y que "durante las tres temporadas de relación contractual" con el ciclista vasco, "de las cinco a las que refiere el estudio de la UCI", en todos los controles "a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como internos del propio equipo" salió un resultado negativo.

"En virtud de ello, era materialmente imposible conocer, o tan siquiera intuir, alguna anomalía como la ahora presentada en el procedimiento abierto por la Unión Ciclista Internacional", advirtió la estructura, que reiteró "una vez más con absoluta firmeza su inquebrantable compromiso con un deporte limpio y transparente".

'Abarca Sports' facilitó también la comunicación recibida por parte de la UCI, en la que se le informó de "una Violación de las Reglas Antidopaje (ADRV) por el Uso de una Sustancia Prohibida y/o Método Prohibido" por parte de Oier Lazkano, campeón de España en Ruta en 2023.

La asociación le detalla que esta afirmación "se basa en la opinión unánime emitida por un panel de tres expertos científicos independientes el 23 de octubre de 2025" que han determinado que "el perfil hematológico compuesto por muestras proporcionadas por el corredor entre el 7 de enero de 2020 y el 30 de diciembre de 2024 establece que es muy probable que se haya utilizado una sustancia prohibida o un método prohibido y que es poco probable que sea el resultado de cualquier otra causa".

La UCI señaló al Movistar Team que este panel "llegó a su conclusión después de la revisión" del Pasaporte Biológico de Lazkano, "así como la explicación y la documentación de respaldo proporcionada" por el propio ciclista. "Tenga en cuenta que este aviso se le envía porque el Sr. Lazkano López fue contratado por su equipo en el momento de los delitos relevantes identificados en su pasaporte (es decir, 2022, 2023 y 2024)", prosiguió la federación internacional.

Esta aclaró que durante ese periodo y hasta el momento de esta notificación había tenido que "mantener el asunto confidencial más allá de las organizaciones antidopaje según las regulaciones aplicables". "Después de revisar la explicación del corredor y la documentación de respaldo, el Panel de Expertos emitió una opinión unánime confirmando su evaluación anterior", sentenció la UCI.