Orbea crea su fundación para impulsar acciones de movilidad, bienestar, formación, justicia social y patrimonio

MALLABIA (VIZCAYA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Orbea ha presentado este jueves en Mallabia (Vizcaya) su fundación con el objetivo de desarrollar proyectos propios y colaborar con organizaciones que trabajan para mejorar la vida de las personas, fortalecer las comunidades y contribuir al desarrollo del territorio, según informó la cooperativa vasca fabricante de bicicletas.

La creación de la fundación da continuidad a un compromiso que forma parte de la historia de Orbea. Desde su constitución en la década de los setenta como cooperativa, la marca ha colaborado con asociaciones, clubes deportivos, centros educativos, organizaciones sociales y entidades de investigación.

A partir de ahora contará con una estructura propia para dedicar más recursos, impulsar nuevas iniciativas y ampliar su capacidad de actuación. "Las organizaciones tenemos la capacidad, y también la responsabilidad de contribuir a mejorar el entorno del que formamos parte. Como cooperativa, siempre hemos entendido que los cambios más duraderos se consiguen cooperando y sumando capacidades. Lo vemos en proyectos que ayudan a crear oportunidades allí donde se desarrollan, como la creación de senderos que generan riqueza en los Pirineos, o en iniciativas que fomentan una movilidad más sostenible. Orbea Foundation nace para dar continuidad a ese compromiso y ayudarnos a llegar más lejos junto a quienes comparten nuestro mismo propósito", señaló Arrate Vidarte, directora de Orbea Foundation.

La fundación da continuidad al compromiso social de Orbea, impulsando una nueva etapa que le permitirá llegar más lejos. Para ello, desarrollará proyectos propios y apoyará iniciativas impulsadas por terceros que compartan sus valores y contribuyan a responder a retos sociales, ambientales y comunitarios.

Su actividad se desarrollará en cinco ámbitos que pretenden reflejar la identidad de Orbea y su voluntad de contribuir a un futuro mejor como la movilidad sostenible; el deporte y el bienestar; la formación, la actividad económica y el cooperativismo; la justicia social; y el patrimonio cultural y deportivo.

La cooperación será uno de los principios que guiarán la actividad de la fundación. Su vocación es trabajar junto a organizaciones con las que comparta una misma voluntad de generar un impacto positivo, poniendo en común capacidades, conocimiento y recursos para llegar más lejos.

Entre los proyectos en los que colabora Orbea Foundation figuran el que impulsa para mejorar la movilidad en entornos empresariales, especialmente en polígonos industriales; la mejora y conservación de infraestructuras ciclistas, la recuperación y mantenimiento de senderos, el apoyo a escuelas y clubes deportivos, la formación de jóvenes ciclistas y el turismo sostenible y el cuidado del entorno natural.

Entre estos proyectos desarrollados en España destacan Zona Zero en el Pirineo Aragonés y Bera Bike Park-Bikedasoa en el Valle del Bidasoa, mientras que, en el ámbito internacional, Peak Pursuits (Canadá) facilita el acceso al ciclismo a jóvenes deportistas, y Free-Hub - Pisgah Area Sorba (Estados Unidos) está centrado en la restauración y conservación de infraestructuras ciclistas en espacios naturales.

Asimismo, colabora con centros educativos y entidades formativas para impulsar la capacitación técnica, la innovación y el emprendimiento vinculados al sector de la bicicleta y la economía social, así como impulsa iniciativas orientadas a promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas a través del deporte, la educación y la acción comunitaria.

Entre estos proyectos en España sobresalen la colaboración con la Asociación Contra el Cáncer y Dale CandELA. Igualmente, lo hace con Cyclist en Alemania para promover un ciclismo más inclusivo y diverso y con UNICEF en África para mejorar las condiciones de vida de la infancia.

Además, Orbea Foundation apoya a Maille Pilota Elkartea para fomentar la práctica y conservación de la pelota vasca ym entre otras, a Zazpi Pago, que combina la organización de una carrera popular con la recuperación y puesta en valor de senderos tradicionales.