Óscar Pereiro: "Es una de las mejores Vueltas en participación"

"Creo que va a estar disputando La Vuelta algún menor de 25 años"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español y ganador del Tour de Francia Óscar Pereiro pronostica que en esta edición de La Vuelta 22 habrá "algún joven menor de 25 años que la va a estar disputando", una carrera que va a contar "con una participación increíble" y en la que espera "que no haya que tomar medidas especiales" por los incendios.

"Creo que va a estar disputando la vuelta algún joven menor de 25 años. Ahí tienes a Hindley (BORA-Hansgrohe), tienes a Evenepoel (QuickStep) o tienes a Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers)", declaró Pereiro en una entrevista a Europa Press.

El gallego destaca que este año La Vuelta tendrá "una participación increíble". "A pesar de que nos comunicó Pogacar que no va a estar en La Vuelta Ciclista a España, podemos estar hablando de una de las mejores Vueltas en cuanto a participación de los últimos años", afirmó.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) intentará conseguir repetir un triunfo que ha consguido los tres últimos años. "Yo creo que Roglic es un corredor que apoya mucho, es un corredor que le gusta mucho nuestra carrera, la dignifica, para mí es la leche que haga lo posible por venir. Lo que nunca había escuchado es que un corredor de los buenos diga que va al Tour para preparar La Vuelta, eso para Unipubic tiene que ser la hostia", comentó Pereiro.

"Recuerdo las palabras de Chris Froome, que ganó cuatro veces el Tour, pero que amaba La Vuelta porque es la carrera donde él se descubrió, y Chris Froome cada vez que venía a La Vuelta era a dignificarla, y que Roglic haga lo mismo es la hostia. Y el propio Pogacar, que este año no va a estar pero me consta que tiene muchas ganas de venir aquí", señaló.

Ante una posible nueva victoria del esloveno, Pereiro cree que será o no bueno para la carrera "según cómo la gane". "Todos nos acordaremos de la batalla de hace dos años con Carapaz en el día a día. Pues esa Vuelta evidentemente la gana Roglic porque es el mejor", añadió.

Sin embargo, cree que "lo bonito es romper la previsión" como lo que ocurrió en el Tour 2020. "Fue 'venga, todos a la playa que esto lo gana Roglic con una pata' y de repente te levantas de la toalla y ves que ganó Pogacar y dices 'qué pasó aquí'. O lo que pasó este año. Eso le da a la carrera mucha más espectacularidad y seguimiento, pero cuando un corredor gana las carreras como las gana Roglic, con esa pasión y luchándolas tanto en el día a día sin ser tan superior, a mí no me importaría que Roglic ganara cinco", sentenció.

"LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA NUNCA DEFRAUDA"

En todo caso, Óscar Pereiro tiene claro que "La Vuelta Ciclista a España nunca defrauda". "Podemos tener más o menos figuras, yo no sé qué hace Guillén y su equipo, que son capaces de hacer un recorrido para que La Vuelta se decida el último día, y eso es muy, muy complicado", aseguró.

Para el ganador del Tour 2006 será una vuelta que tendrá que "aportar saber hasta dónde llegan corredores como Carlos Rodríguez". La promesa del ciclismo español "es uno de los ciclistas" que todo el mundo espera "para ocupar un poco ese vacío en las grandes vueltas".

En esta edición, la ronda española comenzará y disputará sus tres primeras etapas en los Países Bajos, "un país que es fanático de las bicicletas y del cliclismo". En su opinión, esta circunstancia "afecta más al staff, a los directores, mecánicos, masajistas, prensa y a la propia organización" que a los corredores, que "no lo notan para nada".

"El ciclista entra en una burbuja en el momento en el que sale de su casa y se va al Tour o se va a La Vuelta o al Giro de Italia. Entras en una burbuja, te recogen en el aeropuerto y a ti te da igual que te lleven a Holanda, a Bélgica o a Taiwan, tú tienes que entrenar, cuidarte y preparar las cosas", afirmó.

Uno de los potenciales problemas de La Vuelta será el calor y los incendios que están asolando España este verano. "Yo recuerdo en La Vuelta en Córdoba, días con 45 grados, quiero decir que es un calor extremo, que la gente que viene aquí sabe que el calor existe, que puede hacer daño, pero esperemos que no haya que tomar medidas especiales", relató Pereiro.

Para Pereiro sería ideal que La Vuelta se asemeje al último Tour, aunque no son carreras comparables. "El nivel del Tour en el día a día no sé si lo vamos a llegar a tener, pero yo estoy convencido de que La Vuelta a España va a ser competida porque yo ya no creo que sea solo del Tour de Francia, creo que el ciclismo ha evolucionado en su manera de competir, creo que esa dinámica que hemos visto ya en el Tour se puede seguir viendo en La Vuelta a España", sentenció.

"YO NO ME VERÍA AHORA MISMO COMPITIENDO"

Óscar Pereiro, que se retiró del ciclismo profesional en 2010, ahora actúa como embajador de diferentes causas, como Ecovidrio. "Si echo de menos mi papel como ciclista, te diría que por momentos. Al principio no, porque acabas como saturado. No es que cada año más, sí que sientes nostalgia de lo que es el ambiente de un equipo en una gran vuelta, el compañerismo, las cenas, las comidas, los momentos buenos. Evidentemente cuando te pones en la parte de sufrimiento, de dolor, de que no salen las cosas, pues ahí no echo absolutamente nada de menos y prefiero más mi papel de embajador", comentó.

Pereiro explica que, como ciclista, "sufres siempre", pero que cuando lo haces "estando delante es un sufrimiento bonito que te anima". "Si estás bien correr cualquier carrera es muy guapa, si me dices 'oye, ¿te gustaría ser Wout Van Aert? ¿te gustaría ser Vingegaard?', claro, pero si estás pasando penuria, no tienes envidia de nada. De todas formas, el soñar es gratis, yo ya cumplí mi sueño en su momento, así que eso para otras personas. Yo no me vería ahora mismo compitiendo", añadió.

Ahora mismo, como parte de Ecovidrio, se encuentra cómo con iniciativas como los 'pelotones verdes', que considera "un pelotazo". "La cantidad de gente voluntaria que se quiere anotar simplemente para acompañarnos y limpiar las metas de las etapas que y simplemente porque les apetece hacer todo esto, porque están más sensibles que otras personas por cuidar el sistema. La Vuelta a España es la que hace todo esto, genera el sentimiento de saber que estás aportando algo. Es muy chulo, conozco un montón de cosas que no conocías antes", declaró.