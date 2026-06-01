Paula Blasi y Marianne Vos lideran el cartel de la Volta a Catalunya femenina 2026

Archivo - Paula Blasi en la presentación de La Volta 2026 - LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA - Archivo

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciclista catalana Paula Blasi y la neerlandesa Marianne Vos encabezarán la participación de la tercera edición femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, que se disputará del 19 al 21 de junio y reunirá de nuevo a algunas de las principales figuras del pelotón internacional.

La corredora de Esplugues de Llobregat, integrante del UAE Team ADQ, regresará a la prueba catalana convertida en una de las grandes sensaciones del ciclismo mundial tras un espectacular inicio de temporada que la ha situado como segunda clasificada del ranking internacional.

A sus 23 años, Blasi afrontará la carrera de casa después de firmar victorias de prestigio en pruebas como La Vuelta Femenina y la Amstel Gold Race, resultados que la han consolidado como una de las referencias emergentes del pelotón y una de las principales aspirantes al triunfo final en la ronda catalana.

Entre sus grandes rivales sobresale el nombre de Marianne Vos, vencedora de la primera edición femenina por etapas de la Volta a Catalunya en 2024 y considerada una de las mayores leyendas del ciclismo femenino. La neerlandesa acumula más de 250 victorias profesionales, tres títulos mundiales en carretera y dos oros olímpicos, además de tres triunfos en la clasificación general del Giro de Italia y más de 40 victorias de etapa en las tres grandes vueltas.

Vos tiene previsto regresar a la competición catalana tras verse obligada a abandonar recientemente La Vuelta Femenina por una caída, dentro de su preparación para el próximo Tour de France Femmes.

La organización ha confirmado también la presencia de un pelotón formado por 22 equipos, entre ellos cinco conjuntos WorldTour y cinco ProTeams, garantizando un elevado nivel competitivo para una carrera que en sus dos primeras ediciones coronó a Marianne Vos y a Demi Vollering.

Además de Blasi, la representación catalana contará con la participación de Mireia Benito, triple campeona de España contrarreloj y reciente cuarta clasificada en la Vuelta a Burgos, así como de los equipos catalanes Massi Baix Ter y EC Mataró-Skoda Mogadealer y de la selección catalana.