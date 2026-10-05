'Pippa' York: "Es curioso que se piense que una deportista transgénero se convierta de repente en élite"

Archivo - La exciclista escocesa Philippa York junto a un mural dedicado a ella. - Andrew Milligan/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Philippa York, anteriormente conocida como Robert Millar, exciclista escocés que labró una buena carrera entre los 80 y los 90, criticó este lunes la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) por pensarse que las deportistas transgénero se conviertan en "élite" tras el cambio de sexo, y además se mostró preocupada por la falta de información a la que se enfrentan los jóvenes que se quieren afrontar este cambio.

"Es curioso que la gente piense que una vez la deportista se haya hecho la transición se convierta en elite. Por ejemplo, en Escocia se ha prohibido las mujeres 'trans' en el fútbol. Por lo tanto '¿cuál es el récord que ha hecho una mujer transgénero?'. Solo conozco que lo sean el 0,5 por ciento de la población y ya de repente son élite", expresó York en la tercera edición del Congreso 'Deporte en Positivo' del Diario As, sobre la prohibición de que las mujeres transgénero participen en los Juegos Olímpicos a partir de Los Ángeles 2028.

Y es que la escocesa publicó recientemente un libro 'La escapada; el Tour y yo' sobre su biografía en la que trata su decisión de cambiarse de sexo. "Me surgió la idea de escribir este libro en una entrevista en la que los dos -Robert Miller y Phillipa York- estaban hablando bien. Pero contar mi historia no me ha hecho sentir más liberada, aunque haya gente que sienta curiosidad por saber cómo todo el proceso de transición", explicó.

Así, pese a ser en su momento un reconocido ciclista en su época tras ser segundo en las ediciones de 1985 y 1986 de La Vuelta y del Giro de Italia de 1987, además de ser cuarto en el Tour de 1984, confesó que este factor no le ayudó a combatir la disforia de género, ya que había momentos en los que estaba "muy infeliz".

Asimismo, York explicó cómo era su relación con Robert Miller. "Para ser un ciclista profesional, he necesitado de ese cuerpo y con eso me he quedado. Las cosas de género son una historia más complicada y muy larga, pero logré separar entre lo que era el trabajo y mi cuerpo, así que tengo miré lo mejor que podía hacer, incluso estando incómoda en el cuerpo. Y luego, la parte de identidad es mucho más compleja y mucho más larga", subrayó.

Además, para la escocesa, el mayor problema que puede afrontar una persona que quiera cambiarse de sexo es la falta de información. "Hay que dar a los jóvenes la información que necesitan para que puedan trabajar en si tienen problemas de género. Luego también hay que tener los profesionales apropiados para ayudarlos a través de ese proceso de la mejor manera posible", aconsejó.

En cuanto al apoyo que recibió por parte de su familia, York destacó fundamentalmente el de sus dos hijos. "Para Lydia ha sido más fácil llevarlo porque es la más pequeña, pero Edward era adolescente cuando empezó la transición. Las mujeres aceptan más la transición, mientras que los hombres están más enfocado en lo que vas a perder cuando lo hagas", subrayó.

Sobre su rivalidad con Pedro Delgado, York notó que la gente le insultaba por llevar pendiente, pero era algo que le pareció "gracioso", y se refirió a su derrota en La Vuelta de 1985 ante el segoviano. "No me lo tomé como algo personal; fue mucho politiqueo, una maniobra en la que España tenía que tener un ganador e hicieron todo para conseguirlo", explicó.

"No tengo ningún problema con Pedro, es una persona muy honesta", añadió sobre la escapada de Delgado que le hizo ganar La Vuelta en 1985. "A veces Perico era mejor y a veces yo. En términos de montañas, probablemente estábamos igualados, pero en general, en la carrera de tres semanas, Delgado era mejor", zanjó.