Pogacar: "Después de ganar el Tour, el ciclismo se hizo popular en Eslovenia"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vigente campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, sigue asimilando su victoria en "la mayor carrera del mundo" y la repercusión que en su Eslovenia natal tuvo su triunfo, haciendo del "ciclismo" una práctica "popular", al tiempo que mira al 2021 con ambición después de estrenarse con victoria en el UAE Tour.

"Seguro que casi todo el mundo me conoce. Si voy a la gasolinera o a cualquier sitio me reconocen. Después del Tour, el ciclismo se hizo popular y ahora hay muchos ciclistas. Creo que por todos los buenos resultados, no sólo por el Tour, así que ahora es más popular cada año", explica el joven corredor, en una entrevista con Laureus, con motivo de su nominación al premio 'World Breakthrough of the Year', algo que le hace sentirse "muy honrado".

El éxito esloveno en el pasado Tour de Francia ha multiplicado la práctica de este deporte en su país. "Pienso que sí, eso espero. Es muy agradable ver a tantos ciclistas en la carretera disfrutando de su tiempo en la bicicleta, y espero que podamos aumentar esta cifra en los próximos años. Creo que la mayoría sólo se divierte por

ahora, pero creo que en unos años las carreras pequeñas serán más grandes y se unirá más gente", apunta.

Pogacar recuerda la ronda gala con emoción, en especial la etapa de París. "Fue algo que no puedo describir. Incluso

sin los aficionados, fue increíble correr allí con el maillot amarillo. Un recuerdo que nunca olvidaré es cómo mis compañeros de equipo se alegraron de que ganara la contrarreloj al final", añade, recordando cómo recuperó casi un minuto para llevarse la victoria.

"Fue un día realmente increíble. Nunca olvidaré nada de ese

día. Desde el principio hasta el final. Fue simplemente increíble. Me sentí súper bien. Era el mejor momento de mi vida, así que sí, estaba muy contento sobre la bicicleta, iba rápido y nunca olvidaré ese día. Poco a poco voy comprendiendo que he ganado la mayor carrera del mundo. Así que en dos meses más quizá me dé cuenta de que he ganado el Tour y de cuál es mi lugar", explica.

Además, Pogacar es consciente de que ya está en cada quiniela de vuelta grande que compita. "La gente esperará que gane todas las carreras que empiece, pero sé que eso no es posible. Y si fallo, siempre intentaré levantarme, así que siempre intentaré hacerlo lo mejor posible y buscar más victorias. Pero no puedo ganar todas las carreras porque hay muchos corredores, mucha competencia", dice.

De momento, el esloveno ha empezado el 2021 ganando su primera carrera en el UAE Tour. "El primer objetivo ya lo he conseguido ahora con el UAE Tour. El Tour de Francia también, porque tendré sobre mi espalda el número 1 y trataré de defenderlo. Después, ir a los Juegos Olímpicos, a los Campeonatos del Mundo y hacerlo lo mejor posible", afirma sobre sus objetivos del año.

Además, como estrella del deporte, Pogacar confiesa su intención de ayudar a jóvenes y niños en dificultades. "Este año hemos

iniciado un proyecto con mi anterior equipo. Lo hemos rebautizado como Pogateam, que es mi apodo, así que les ayudo. Les conseguimos bicicletas nuevas, ropa nueva, todo lo que necesitan para el ciclismo, porque ahora este deporte se está volviendo muy caro y no todo el mundo puede permitírselo", termina.