Pogacar doblega a Seixas para ganar su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja

Tadej Pogacar logra la victoria en la Lieja-Bastoña-Lieja - Europa Press/Contacto/ERIC LALMAND

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha conquistado este domingo por cuarta vez la Lieja-Bastoña-Lieja, disputada sobre 259,5 kilómetros con salida y llegada en la localidad belga de Lieja, para alzar su decimotercer 'monumento', el tercero del año, en una 112ª edición en la que consiguió desmarcarse del francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a 14 kilómetros para cruzar la meta en solitario.

Las carreteras belgas volvieron a presenciar este domingo una nueva exhibición del bicampeón del mundo, que esperó el momento perfecto, en la Côte de La Redoute, para lanzar un ataque al que solo respondió el llamado a ser su 'delfín', Seixas, exultante tras su victoria esta misma semana en la Flecha Valona.

El francés, de 19 años, resistió el ritmo del esloveno hasta la Côte de la Roche-aux-Faucons, a 14 kilómetros del final, cuando este asestó el golpe definitivo a la carrera para encaminarse hacia su cuarto triunfo en la 'Decana' (2021, 2024, 2025 y 2026).

Con ello, Pogacar acumula ya tres de los cinco 'monumentos' de 2026, después de reinar por primera vez en la Milán-San Remo, conquistar su tercer Tour de Flandes y revalidar su título en la Lieja-Bastoña-Lieja. El belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) le privó en el velódromo de su primera victoria en la París-Roubaix, mientras que en octubre tratará de asaltar la 'Clásica de las hojas muertas', el Giro de Lombardía.

El triunfo de este domingo, además, le permite alcanzar 13 victorias en 'monumentos' -una Milán-San Remo, tres Tours de Flandes, cuatro Lieja-Bastoña-Lieja y cinco Giros de Lombardía- y superar en la clasificación histórica al belga Roger De Vlaeminck (11); por delante, solo le queda el mítico Eddy Merckx, que atesora 19.

La 'Decana' arrancó con un buen ritmo que permitió a un grupo de corredores formar una escapada que llegó a gozar de hasta cuatro minutos de renta, siempre con el UAE Team Emirates XRG de Pogacar controlando la situación. En La Redoute, todos se habían reagrupado y Pogacar agitó el avispero a 35 kilómetros para la meta.

Entre todos sus rivales, solo Seixas logró responder a su apuesta, y por detrás comenzaron a organizarse hombres como el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), el español Pello Bilbao (Bahrain Victorious) o el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), aunque la persecución no tuvo éxito.

Pogacar soltó a Seixas a 14 kilómetros de la llegada, en la Côte de la Roche-aux-Faucons, y ya nadie pudo evitar su triunfo, que completó en 5:50:28. El ciclista galo entró 45 segundos, mientras que Evenepoel cerró el podio al ser el más veloz de los perseguidores, que entraron todos a 1:42, entre ellos Pello Bilbao, sexto.