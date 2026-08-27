Pogacar se lleva el triunfo en Castellón y Mas da un golpe al podio

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG). - Laurent Coust / Europa Press

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) se ha llevado este jueves la victoria en la etapa 6 de La Vuelta 2026, de 177,5 kilómetros de distancia entre Alcossebre y Castellón, tras vencer en el sprint al español Enric Mas (Movistar Team), que fue el gran beneficiado de la jornada tras aventajar en 46 segundos a sus rivales por el podio y asaltar el segundo puesto de la clasificación general.

Tadej Pogacar cumplió con las expectativas y se llevó su tercer triunfo de etapa en la edición de La Vuelta. En una nueva etapa de montaña, con el 'sterrato' de El Bartolo como protagonista, el esloveno volvió a demostrar por qué es el hombre más fuerte de la carrera. Eso sí, esta vez tuvo la respuesta de un pletórico Enric Mas, que fue capaz aguantar el ritmo del esloveno durante la jornada y lucharle el triunfo parcial en Castellón.

Una jornada en la que la etapa se planteó como un mano a mano entre la fuga y el pelotón tras coronar los dos primeros puertos de la jornada --Puerto de La Serratella, de segunda categoría, y el Coll de la Bandereta, de tercera--. En la cabeza de carrera, el grupo era de 16 corredores, entre los que se encontraban correrdores de primer nivel como Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Pello Bilbao, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Carlos Canal (Movistar Team), Andreas Kron (Uno-X Mobility), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), y los españoles José Manuel Díaz Gallego (Burgos-Burpellet-BH) y Urko Berrade (Equipo Kern Pharma).

Por detrás, el pelotón con UAE Team y Movistar Team tomando el control, intentaba que la diferencia no se disparara mucho para mantener intactas sus opciones de victoria. Y, aunque la fuga llegaría a tener más de dos minutos y medio de ventaja, sus opciones quedarían dilapidadas al entrar al último puerto de la jornada, El Bartolo, de primera categoría, con apenas un minuto de distancia.

Ahí, el UAE y Pogacar, con un ataque a ritmo, acabarían con el trabajo. El esloveno tomaba la cabeza de carrera, y por detrás un grupo selecto de favoritos con Enric Mas (Movistar Team), Primoz Roglic (Red Bull-BORA), Felix Gall (Decathlon), Richard Carapaz (EF Edication-EasyPost), Harold Tejada (XDS Astana) y, proveniente de la escapada, Ramses Debruyne (Alpecin). Pero la sorpresa llegaría cuando el líder de Movistar decidía marcharse en solitario en el tramo de 'sterrato' a la caza del maillot rojo.

Un mano a mano en el que, por primera vez en mucho tiempo, el esloveno no saldría victorioso. Enric Mas llegó a Pogacar, e incluso se permitió el lujo de coronar en cabeza El Bartolo. Todo ello, antes de lanzarse en una bajada muy técnica que estuvo cargada de sustos para ambos. Primero fue el de Movistar el que se pasó de frenada, y después el líder de la carrera se salió en una curva, teniendo que poner el pie a tierra.

La perdida de confianza y la cautela hicieron que por detrás, Roglic, Gall y Debruyne llegaran a acercarse a 15 segundos al dúo de cabeza, pero la vuelta del terreno cómodo para rodar confirmó que la victoria de etapa estaba entre los dos de delante. El duelo entre Pogacar y Mas, a priori, favorecía al esloveno, con más punta de velocidad en el sprint de Castellón. Y el mejor ciclista del mundo no perdonó, ganando de manera clara.

Pero pese a no tener el premio de la victoria de etapa, el gran beneficiado de la jornada sería Enric Mas, que veía como le metía al grupo de Roglic, Gall y Carapaz 46 segundos más cuatro de bonificación. Una diferencia con la que asalta la segunda posición de la clasificación general, superando a Roglic, al que ahora aventaja en 47 segundos. Además, distancia a un minuto y 16 segundos al cuarto clasificado, Richard Carapaz.

En la jornada de este viernes, el pelotón afrontará un recorrido propenso para la fuga con cinco puertos --El Remolcador (2ª), el Alto de Zucaína (3ª), Fuente Rubielos (3ª), San Rafael (2ª) y Aramón Valdelinares (1ª)-- en 149,8 kilómetros de recorrido entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares.