Pogacar: "Tenemos la general a pedir de boca, una de mis victorias más dulces"

Tadej Pogacar - David Pintens/Belga/dpa

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) reconoció que puso la general del Tour de Francia "a pedir de boca" tras imponerse este jueves en la sexta etapa, señalada llegada al Tourmalet donde logró una de sus "victorias más dulces".

"Diría que esta victoria está entre las cinco mejores que he conseguido en el Tour de Francia. Me vinieron a la mente recuerdos de la etapa del Tourmalet de 2023, cuando me había fracturado la mano. Pero sí, ésta es una victoria increíble; y, sin duda, una de las más dulces", dijo después de cruzar la meta, como recoge la web oficial de la ronda gala.

En la primera gran etapa de alta montaña de esta edición, Pogacar, en busca de su quinto Tour, se vistió de líder con autoridad, metiendo casi tres minutos al danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). "Ayer, al regresar de la etapa, ya estábamos emocionados hablando de la etapa de hoy. Desde que me he despertado a las 7 de la mañana, no cesaba de darle vueltas a la cabeza: estaba muy ilusionado con esta etapa de hoy", afirmó.

"Sabía que iba a ser un buen día. Simplemente lo hemos dado todo, rodando como si no tuviéramos nada que perder. Y, al final, conseguimos lo que buscábamos. Estoy muy orgulloso de mis compañeros; ha sido una gran actuación de todo el equipo", añadió.

El vigente doble campeón confesó que no tenían en mente dar tal golpe al Tour. "No estaba calculando segundos ni minutos: solo quería darlo todo hasta la meta. No pensaba ni siquiera en el maillot amarillo. De hecho, acabo de enterarme de que Torstein Traeen se cayó en el descenso del Tourmalet. Espero que esté bien y que se recupere pronto", explicó.

"Tenemos la general a pedir de boca. Estoy muy contento de haberme llevado la victoria y haberme puesto líder de la general. Ahora nos toca concentrarnos en los próximos días", añadió.