Pogacar y Vingegaard reanudan en Barcelona su pulso por el trono del Tour

Archivo - Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard - A.S.O./AURÉLIEN VIALATTE - Archivo

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) buscará del 4 al 26 de julio su quinto Tour de Francia para igualar el récord histórico de victorias, mientras el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) tratará de recuperar el maillot amarillo en una edición que volverá a reunir a la élite del ciclismo mundial y en la que corredores como el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) o el francés Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) intentarán alterar el orden establecido en la 'Grande Boucle'.

La 113ª edición de la ronda gala arrancará de forma inédita en Barcelona y recorrerá 3.320,7 kilómetros repartidos en 21 etapas. Tras una contrarreloj por equipos inaugural en la capital catalana, el recorrido irá endureciéndose hasta concentrar la batalla por la clasificación general en los Pirineos y, especialmente, en unos Alpes decisivos, con el doble paso consecutivo por el Alpe d'Huez como gran examen para los candidatos al maillot amarillo.

Todas las miradas apuntan de nuevo a Pogacar y Vingegaard, protagonistas absolutos del Tour durante el último lustro. Entre ambos se han repartido las seis últimas ediciones de la carrera y volverán a partir como las grandes referencias de un pelotón que buscará destronarles.

El líder del UAE Team Emirates-XRG afronta una oportunidad histórica. A sus 27 años puede convertirse en el quinto ciclista con cinco Tours en su palmarés, igualando a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. A su lado estará el mexicano Isaac del Toro, una de las grandes revelaciones del pasado curso y aspirante al maillot blanco, que afrontará su debut en el Tour.

Enfrente volverá a situarse Jonas Vingegaard, que llega reforzado tras conquistar la Vuelta a España 2025 y el Giro de Italia 2026 y con el objetivo de recuperar el trono de la carrera francesa, y llega convencido del potencial de una formación diseñada para responder al poderío del UAE, con el ganador de La Vuelta Sepp Kuss como gran apoyo en la alta montaña.

La gran alternativa colectiva la presenta Red Bull-BORA-hansgrohe, que volverá a confiar en el doble liderazgo de Evenepoel y Lipowitz. El belga, tercero en el Tour de 2024, y el alemán, tercero en 2025, compartirán galones después de haber preparado juntos buena parte de la temporada.

Entre quienes aspiran a dar un paso al frente figura también el español Juan Ayuso, que afrontará una nueva oportunidad de medirse con los mejores vueltómanos del mundo ahora como líder del Lidl-Trek, además del francés Paul Seixas, la gran sensación del ciclismo francés pese a sus apenas 19 años.

El corredor del Decathlon AG2R La Mondiale debutará en la 'Grande Boucle' convertido en una de las grandes atracciones del pelotón tras un brillante inicio de temporada. Eso sí, sufrió una fuerte caída el 13 de junio de 2026 durante la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, y sufrió abrasiones, quemaduras y hematomas en codos, rodillas y costados, lo que le obligó a retirarse y ahora es duda si podrá aguantar la fuerza de Pogacar, Vingegaard y compañía.

Más abierta se presenta la pelea por el maillot verde, con el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), el eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) como principales candidatos a la clasificación por puntos.

El maillot de lunares también promete una intensa batalla en un recorrido repleto de grandes puertos, con el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), el francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious) y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) entre los especialistas llamados a pelear por la montaña, mientras que la clasificación de los jóvenes apunta a otro atractivo duelo con Del Toro y Seixas como dos de sus grandes referencias.

Con una salida inédita desde Barcelona y un recorrido diseñado para premiar a los mejores escaladores y vueltómanos, el Tour de Francia 2026 vuelve a presentar un cartel de máximo nivel, con Pogacar en busca de un lugar entre las mayores leyendas de este deporte y un nutrido grupo de rivales decidido a impedir que siga ampliando su reinado.