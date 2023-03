Primoz Roglic repite victoria y se aúpa al liderato de la Tirreno-Adriático

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conquistó este viernes la quinta etapa de la Tirreno-Adriático, disputada finalmente tras ser recortada entre Morro d'Oro y Sassotetto sobre 165,6 kilómetros, y tras repetir victoria de etapa se situó además como nuevo líder de la general, en detrimento de Lennard Kämna (BORA-hansgrohe).

La presencia de fuerte viento hizo que la organización optara por recortar los últimos kilómetros de la subida final, dejando la meta en Valico di Santa Maria Maddalena, donde Primoz Roglic ganó, igual que hiciera el jueves en Tortoreto, aunque esta vez tirando de veteranía y de temple, atacando justo cuando veía la línea de meta.

No destacó Roglic, no hizo reventar a sus rivales ni se dejó ver en busca de ninguna proeza. No. Se quedó en el grupo de favoritos, con sangre fría suficiente como para dejar que, entre otros, su compañero Wilco Kelderman cerraran el hueco con un 'grupito' que se había escapado.

Uno de esos ciclistas que llegaron a quedar en cabeza con hueco para pensar en el triunfo fue el español Enric Mas (Movistar Team), que fue valiente pero pagó los esfuerzos quedándose sin premio. Eso sí, llegó con el mismo tiempo que el resto de favoritos.

El italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) atacó a 4,5 kilómetros y rozó la gesta. El pelotón no fue a por él, y llegó a tener 23 segundos de margen a falta de 1,5 kilómetros. Al final, Enric Mas fue quien dio con él, aunque llevándose a rueda a Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) y Santiago Buitrago, compañero de Caruso en el Bahrain-Victorious.

Ya en el último kilómetro, Mas dio caza a Caruso pero no pudo atacar de nuevo. Tampoco lo hizo Ciccone. Y el veterano Caruso y Buitrago optaron por labores de equipo ante la llegada de Mikel Landa. Una calma chicha que hizo que llegaran el resto de favoritos.

Con el grupo principal reagrupado, intentó saltar Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) pero Kelderman cerró el hueco para que, ya en el esprint final, su jefe de filas Primoz Roglic demostrara que no está a su mejor nivel pero que en finales en alto ajustados sigue teniendo piernas como para batir a casi cualquiera. Por lo menos, a los rivales que tuvo esta vez a su lado.

Roglic, que estaba a 6 segundos del anterior líder Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), es nuevo líder de la 'Carrera de los dos Mares' con 4 segundos de margen sobre el alemán, que logró aguantar entre los mejores en esta etapa reina, por mucho que se recortaran los últimos (y duros) 2,5 kilómetros.

Tercero en la general es Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 12 segundos. Enric Mas, pese a su valentía e intento de cambiar las cosas, finalmente llegó en la parte trasera del grupo, sin perder tiempo, y sigue décimo en la general a 31 segundos del esloveno.

Debido a las condiciones meteorológicas de fuerte viento en la cumbre, el organizador de la carrera (RCS Sport) decidió adelantar la meta para garantizar la máxima seguridad de los corredores, reduciendo la distancia total de la etapa y dejándola en 165,6 kilómetros.