Quintana: "Hemos pegado un tiro al aire"

Publicado 08/09/2018 19:16:00 CET

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano del Movistar Team, Nairo Quintana, lamentó no haber podido vencer en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España pese a haber estado cerca del triunfo en un final apasionante en Les Praeres y reconoció que hay días que sale bien, pero otros, como este sábado, pegan un "tiro al aire".

"En este tipo de etapas tienes que arriesgar una bala para vencer, y a veces te sale, como ayer, y otras es un tiro al aire, como hoy. Perder tiempo no estaba en lo que presuponíamos", dijo tras quedarse tercero en la general a 25 segundos del líder Simon Yates.

Preguntado por el tramo final de la etapa, Quintana dijo que su compatriota Miguel Ángel López "no se atrevía" a darle "un pequeño relevo". "Quizás tampoco sabía cómo estaba y si podría aguantar ese ritmo; como digo, son elecciones de carrera. Decidió correr a su manera y finalmente también picó segundos en contra mía", resumió.

"Este domingo es otro tipo de subida; yo creo que me va mejor. Los Lagos me traen buenos recuerdos, me hacen ilusión, siempre han gustado y espero que mañana me den alegría. Será un día muy importante para buscar el título en la Vuelta", añadió el 'cafetero'.

"Hemos visto que los otros rivales están también muy fuertes y que lo del viernes no quería decir nada, pues hoy ellos han ganado segundos a su favor. Hay un hombre bastante fuerte, que es Yates, pero tenemos a Alejandro a nuestro lado y debemos jugar bien la estrategia para ponerlo nervioso y vencerlo", indicó.

"Hemos visto que era más fuerte hoy en concreto, pero ha sido una etapa muy particular, realmente difícil, con bajadas complicadas, cortes por detrás, aceleraciones y un final tan explosivo que quizás no fuese el mejor para mí. Veremos este domingo", sentenció Quintana.