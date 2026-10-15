La RFEC convoca las VI Jornadas de Captación de Ciclismo Paralímpico para descubrir nuevos talentos

La RFEC convoca del 27 al 29 de noviembre de 2026 las VI Jornadas de Captación de Ciclismo Paralímpico para descubrir nuevos talentos. - CPE

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) celebrará del 27 al 29 de noviembre las VI Jornadas de Captación de Ciclismo Paralímpico en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, una de las principales vías de detección de nuevos talentos de esta disciplina que tiene como objetivo "identificar a deportistas con potencial para formar parte de la selección española de Ciclismo Paralímpico".

"La iniciativa, consolidada como una de las principales vías de detección de nuevos talentos de esta disciplina, tiene como objetivo identificar a deportistas con potencial para formar parte de la selección española de Ciclismo Paralímpico", indicó un comunicado del Comité Paralímpico Español (CPE).

La convocatoria está dirigida a personas con discapacidad física o visual que ya practiquen ciclismo, procedan de otras disciplinas deportivas o "mantengan una vida activa y estén interesadas en iniciarse en esta modalidad".

"A través de estas jornadas, la RFEC pretende acercar el ciclismo paralímpico a nuevos perfiles deportivos y ofrecerles la posibilidad de desarrollar sus capacidades con vistas a una futura incorporación al alto rendimiento", destacó la nota de prensa.

Por este programa pasaron Juan Alberto Jiménez y Manuela Vos, deportistas con discapacidad física, así como de Imanol Arriortua y Joan Sansó, con discapacidad visual, que encontraron en estas jornadas una puerta de entrada al equipo nacional. Los cuatro lograron posteriormente debutar con la selección y conquistar medallas en campeonatos del mundo.

Uno de los principales objetivos de esta sexta edición será "continuar fomentando la presencia de mujeres en el ciclismo paralímpico". Por ello, la RFEC hace un "llamamiento especial" a las mujeres con discapacidad que practiquen deporte y tengan interés por la competición, independientemente de que cuenten o no con experiencia previa en ciclismo. Y es que la Federación busca así ampliar la base de deportistas femeninas y favorecer la llegada de nuevos talentos a la selección.

Las VI Jornadas de Captación de Ciclismo Paralímpico contarán con un máximo de 20 participantes, que serán seleccionados por el equipo técnico de la RFEC entre las candidaturas recibidas.

Para optar a una de las plazas será necesario tener nacionalidad española en la fecha de celebración de las jornadas y una edad comprendida entre los 11 y los 40 años, cumplidos a 31 de diciembre de 2026. Asimismo, las personas aspirantes deberán presentar una deficiencia elegible para el ciclismo paralímpico conforme a la normativa de la RFEC, ya sea de carácter físico, incluida la parálisis cerebral y el daño cerebral adquirido, o una discapacidad visual de las categorías B1 a B3.

También será necesario mostrar motivación por el entrenamiento y la competición, así como saber montar en bicicleta, handbike o triciclo, o tener interés por iniciarse en la modalidad de tándem.

La convocatoria está destinada exclusivamente a nuevos talentos, por lo que no podrán participar quienes hayan competido anteriormente en un Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico de pista o carretera, hayan asistido a ediciones previas de estas jornadas o no cumplan los requisitos establecidos.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre de 2026 a las 14.00 horas. Una vez finalizado, el equipo técnico de la RFEC evaluará las solicitudes y seleccionará a las 20 personas que participarán en esta edición.

"Con esta nueva convocatoria, la RFEC reafirma su apuesta por la detección y el desarrollo del talento en el ciclismo paralímpico, al tiempo que busca ampliar las oportunidades de acceso a la competición para personas con discapacidad", concluyó la nota de prensa.