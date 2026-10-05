La RFEC destaca a Ángel Arroyo como "una de las grandes figuras del ciclismo nacional en la década de los 80"

El exciclista Ángel Arroyo en el Tour de Francia de 1983. - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) despidió este lunes al exciclista profesional Ángel Arroyo, fallecido este domingo en Ávila a los 70 años y "una de las grandes figuras del ciclismo nacional en la década de los 80".

El exciclista abulense, segundo en el Tour de Francia de 1983 y uno de los pioneros del éxito del ciclismo español en los ochenta, murió este domingo con 70 años en el Complejo Asistencial de Ávila, donde llevaba varias semanas ingresado debido a una grave enfermedad.

Ángel Arroyo, natural de El Barraco (Ávila), escuela de grandes escaladores del ciclismo español, fue uno de los prohombres del deporte español en la década de los ochenta. Debutó en profesionales en 1979 con el Moliner Vereco antes de fichar por el Zor y posteriormente en 1982 por el Reynolds, en el que coincidió con otras jóvenes promesas como José Luis Laguía, Rubén Gorospe y Pedro Delgado.

En 1983 logró el mejor resultado de su carrera al concluir segundo y ganar una etapa en el Tour de Francia, tan solo superado por el francés Laurent Fignon. Arroyo se retiró del ciclismo profesional en 1989 y fundó en El Barraco la peña que lleva su nombre, la Peña Ciclista Ángel Arroyo, en la que se forjaron otros grandes ciclistas como José María Jiménez, Paco Mancebo o Carlos Sastre, ganador del Tour de 2008.

"Una de las grandes figuras del ciclismo nacional en la década de los 80, Arroyo fue 2ª en la general del Tour de Francia, además de conseguir dos victorias de etapa en la ronda gala y 2 triunfos de etapa en la Vuelta a España", destacó la RFEC en redes sociales, en las que informó de que el Ayuntamiento de Ávila "ha decretado dos días de luto y ha establecido la capilla ardiente en el Palacio Superunda". "Descansa en paz", agregó el comunicado.

Además, el Movistar Team destacó a Ángel Arroyo como una "leyenda del ciclismo español y uno de los grandes corredores" del equipo. "Con él, en 1983, pisamos por primera vez el podio del Tour de Francia. Fue un ciclista fabuloso y uno de los mejores escaladores de su tiempo. Nuestro más sentido pésame a toda su familia, amigos y seres queridos", concluyó el mensaje en 'X'.