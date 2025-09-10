La RFEC pide que las protestas en La Vuelta sean "pacíficas, sin obstaculizar y con máximo cuidado"

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) mostró su "enérgico apoyo" a La Vuelta Ciclista a España y resaltó que "ni los ciclistas ni el ciclismo son responsables de los hechos sobre los que se protesta", solicitando que estas manifestaciones contra Israel, a las cuales tiene "un máximo respeto", se realicen de "forma pacífica" y "sin obstaculizar el desarrollo de la competición y con el máximo cuidado hacia los corredores".

"La RFEC quiere mostrar su más enérgico apoyo a La Vuelta a España, la competición ciclista más importante de nuestro país, un evento único seguido por millones de personas en todo el mundo y cuyo equipo humano, organización y participación alcanza los más altos estándares de calidad y de reconocimiento internacionales", expresó el organismo en un comunicado.

La federación recuerda que está "firmemente alineada con los valores del deporte, como la búsqueda de la excelencia humana, el respeto por el adversario y la amistad entre los pueblos" y por ello "condena, con total contundencia y sin ningún género de duda, el terrorismo y el genocidio en Gaza". "El ciclismo es un deporte que promueve la cultura de paz", subrayó.

En este sentido, la RFEC expresó "su máximo respeto a quienes manifiestan de forma pacífica su protesta", pero recalcó que, "también y especialmente, su preocupación por el riesgo extremo que conlleva invadir el recorrido de cada etapa, dado que los ciclistas y vehículos de la carrera circulan a gran velocidad y quedan expuestos a graves caídas y lesiones, como ya ha sucedido".

"Por todo ello, ruega a todas aquellas personas que se manifiestan a lo largo del recorrido de la carrera, que lo hagan de forma pacífica sin obstaculizar el desarrollo de la competición y con el máximo cuidado hacia los corredores, respetando el ejercicio de su profesión, dado que, ni los ciclistas ni el ciclismo son responsables de los hechos sobre los que se protesta", sentenció el ente que preside José Vicioso.