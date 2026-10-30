Ricardo Ten revalida su arcoíris Mundial en el scratch - RFEC

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten brilló de nuevo este viernes en el Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en pista, al defender su título en scratch y colgarse una segunda medalla en la localidad neerlandesa Apeldoorn.

Tras el bronce conseguido en el kilómetro contrarreloj la jornada anterior, el valenciano se impuso esta vez al chino Weicong Liang en un bonito mano a mano por el maillot arcoíris, lanzando un poderoso ataque a falta de una vuelta y media. El equipo español lleva así tres metales en Apeldoorn, con el oro de Alfonso Cabello en la prueba del kilómetro C5 también el miércoles.

El laureado ciclista español tendrá más ocasiones de subir al podio en este Mundial, pese a que llegó Ten con una corta preparación debido a la fractura de clavícula que sufría hace menos de dos meses en el Campeonato del Mundo de carretera de Huntsville.