Ricardo Ten suma una nueva plata mundialista en la contrarreloj C1 de Huntsville

Ricardo Ten, en el Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico. - RFEC

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El valenciano Ricardo Ten ha conquistado la plata este domingo --de madrugada en España-- en la contrarreloj C1 durante el Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera, que se está disputando en Huntsville (Alabama, Estados Unidos), y ha dado la segunda medalla a la selección española en este certamen.

Ten completó los 14,6 kilómetros de su prueba en 20:03.87, quedando por detrás del francés Thomas Tarou (19:30.00) y por delante del estadounidense Aaron Keith (20:11.10). Mientras, cerca del podio en la categoría C4 estuvo el coruñés Damián Ramos, ya que terminó quinto esa contrarreloj de 29,2 kilómetros con un tiempo en meta de 36:39.67.

La selección española también rozó medallas en la prueba del tándem masculino, pues sus dos parejas acabaron en el top 5. Joan Sansó y Eloy Teruel fueron cuartos con 33:48.70, a 1:16 del bronce, mientras que Imanol Arriortua y Mikel Aristi concluyeron quintos con 33:56.66.

En la prueba masculina de C3, Juan Alberto Jiménez finalizó quinto con 38:21.17, mientras que Eduardo Santas ocupó la sexta plaza con 38:44.32. El joven francés Louis Hubert conquistó el oro con 36:03.41, seguido por los canadienses Michael Sametz y Alexandre Hayward.

La categoría C2 masculina brindó la duodécima posición de Maurice Eckhard, quien marcó en meta un tiempo de 20:24.41 tras recorrer los 14,6 kilómetros; mientras, en la prueba femenina también de C2, Verónica Rodríguez terminó en la octava posición con un registro de 24:47.41.