Ricardo Ten suma una nueva plata mundialista en la contrarreloj C1 de Huntsville

Ricardo Ten, en el Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico.
Ricardo Ten, en el Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico. - RFEC
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 10:36
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   MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El valenciano Ricardo Ten ha conquistado la plata este domingo --de madrugada en España-- en la contrarreloj C1 durante el Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera, que se está disputando en Huntsville (Alabama, Estados Unidos), y ha dado la segunda medalla a la selección española en este certamen.

   Ten completó los 14,6 kilómetros de su prueba en 20:03.87, quedando por detrás del francés Thomas Tarou (19:30.00) y por delante del estadounidense Aaron Keith (20:11.10). Mientras, cerca del podio en la categoría C4 estuvo el coruñés Damián Ramos, ya que terminó quinto esa contrarreloj de 29,2 kilómetros con un tiempo en meta de 36:39.67.

   La selección española también rozó medallas en la prueba del tándem masculino, pues sus dos parejas acabaron en el top 5. Joan Sansó y Eloy Teruel fueron cuartos con 33:48.70, a 1:16 del bronce, mientras que Imanol Arriortua y Mikel Aristi concluyeron quintos con 33:56.66.

   En la prueba masculina de C3, Juan Alberto Jiménez finalizó quinto con 38:21.17, mientras que Eduardo Santas ocupó la sexta plaza con 38:44.32. El joven francés Louis Hubert conquistó el oro con 36:03.41, seguido por los canadienses Michael Sametz y Alexandre Hayward.

   La categoría C2 masculina brindó la duodécima posición de Maurice Eckhard, quien marcó en meta un tiempo de 20:24.41 tras recorrer los 14,6 kilómetros; mientras, en la prueba femenina también de C2, Verónica Rodríguez terminó en la octava posición con un registro de 24:47.41.

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