De Santos: "No soy muy optimista sobre volver a competir si no hay vacuna contra el coronavirus"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

José Luis de Santos, presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales Españoles (ACP), reconoció no ser "muy optimista" sobre si se podrá volver a competir si "no hay vacuna o medicamento" contra el coronavirus, y aseguró la importancia de poder disputar el Tour, el Giro y la Vuelta para no generar un "problema grave en el ciclismo profesional".

"Vamos un poco de la mano del Tour, que se ha aplazado a finales de agosto, y hay un precalendario en estudio, pero no soy muy optimista. Si no hay vacuna o medicamento para controlar bien la enfermedad va a ser difícil hacer un Tour, Giro y Vuelta sin público. ¿Cómo vas a controlar a ese público?. Va a ser un año muy difícil para todos los deportes, ojalá tengamos ese remedio si no siempre habrá mucho miedo", expresó De Santos en el foro virtual 'Conectad@s' del diario 'As'.

El exciclista recordó las posibles consecuencias de ir al Tour y que "un corredor dé positivo". "¿Se le encierra en el hotel 15 días y ya no compite el resto del equipo?. Esperamos tener las medidas para competir sin ningún problema para los deportistas y la gente que acompaña la caravana", añadió.

Lo que tiene claro De Santos es que "es muy importante" que se celebren las tres 'grandes' porque "si se suspende la temporada" se produciría "un problema grave en el ciclismo profesional, sobre todo en el WorldTour". En este sentido, aclaró que los corredores españoles en equipos nacionales no tendrían "tantos problemas" porque sus patrocinadores tienen "mucha alma ciclista".

"Pero a nivel mundial perderíamos muchos puestos de trabajo en equipos extranjeros. Y luego están los organizadores del resto de vueltas que son carreras que no ganan dinero con ellas, que dependen de subvenciones públicas y según va a quedar el país habrá que ver cómo se levantan", subrayó.

El presidente del sindicato confesó que los ciclistas "ya tienen hoy mucha prisa por salir" a rodar a la carretera "para estar en buena disposición para afrontar competiciones y más viendo que en otros países sí pueden y que no están en las mismas condiciones que rivales". Y también cree que, "sin duda", renunciarían a sus vacaciones si se alarga la temporada a noviembre y diciembre por su amor al ciclismo.

Para la vuelta a la competición, De Santos cifró "en mes y medio mínimo" el tiempo que se necesitaría para recuperar la forma, además de "diez días de competición" antes de correr el Tour. "Muchos tienen ahora las piernas entumecidas, el rodillo no te da lo que da la carretera, que es la esencia de nuestro deporte. Competir inmediatamente sería imposible", puntualizó.

El exciclista desconoce cuando podrán volver a salir a la carretera, pero no piensa que "esté muy lejos". "Es una incongruencia que el Ministro de Sanidad diga que se puede ir a trabajar en bicicleta y nosotros no podemos desarrollar nuestro trabajo, pero lo asumimos", recalcó.

"El ciclista va a entrenar de forma individual y los coche le van a pasar a metro y medio, el riesgo de contagio es imposible. Somos trabajadores de la bici, el entrenamiento es duro y en ningún caso estamos hablando de ocio sino de nuestro pan diario", sentenció.