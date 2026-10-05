Sebastián Mora y Héctor Álvarez lideran la lista de 13 convocados de España para el Mundial de pista de Shang

Selección española para el Mundial de ciclismo en pista de Shanghái 2026 - RFEC

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de ciclismo en pista, Juan Peralta, ha dado a conocer este lunes la lista de 13 ciclistas convocados para disputar el Campeonato del Mundo de la especialidad, que se celebrará del 14 al 18 de octubre en Shanghái (China) con una expedición compuesta por diez fondistas y tres velocistas.

La convocatoria combina la veteranía de referentes internacionales como Sebastián Mora con la proyección de jóvenes talentos como el recién proclamado campeón de Europa Sub-23 de ruta Héctor Álvarez, quien asumirá la prueba de Puntuación y la Persecución por equipos dentro de un bloque masculino que completan los velocistas Alejandro Martínez, José Moreno y Axel Moreno, y los fondistas Joan Martí Bennassar, Francesc Bennassar, Beñat Garaiar, Xavier Cañellas y Álvaro Navas.

Por su parte, la representación femenina estará integrada exclusivamente por fondistas mediante la presencia de Eva Anguela, Leyre Almena e Isabella Escalera, quien afrontará el compromiso mundialista con menor volumen de preparación tras haber sufrido una fractura de clavícula hace un mes, formando pareja con Anguela en la prueba de Madison.

En cuanto a la distribución de las disciplinas sobre el óvalo asiático, Sebastián Mora competirá en Ómnium y Madison -junto a Álvaro Navas-, Eva Anguela afrontará un exigente programa en Ómnium, Puntuación, Scratch y Madison, Alejandro Martínez asumirá el Kilómetro contrarreloj y la Velocidad por equipos junto a Axel y José Moreno, mientras que Xavier Cañellas y Leyre Almena correrán la Eliminación y Joan Martí Bennassar disputará la Persecución individual.

Para ultimar la preparación del principal reto de la temporada, la expedición de la selección española completará esta misma semana su último stage de concentración de entrenamiento en el Velódromo Lluís Puig de Valencia antes de poner rumbo a tierras chinas.