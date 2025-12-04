La selección de ciclismo en pista se concentrará la semana que viene en Valencia

Archivo - Sebastián Mora durante el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista de 2024 - RFEC - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo en pista volverá la semana que viene a la actividad con una primera concentración de trabajo de cara a la nueva temporada en el Velódromo Lluis Puig de Valencia, donde se darán cita 22 ciclistas desde el lunes 8 al sábado 20 de diciembre.

Según informó la RFEC este jueves, el bloque de fondistas estará compuesto por Sebastián Mora, que vuelve con la selección tras superar su lesión, el campeón de Europa Sub-23 de ómnium Héctor Álvarez, Xavi Cañellas, Joan Martí Bennassar, Francesc Bennassar, Álvaro Navas y dos de las grandes sensaciones de la temporada en el ciclismo nacional, los campeones del mundo júnior Eric Igual y Eñaut Urkaregi, las cuales conforman "un potente bloque que aúna experiencia y juventud".

Por otro lado, el bloque femenino de fondistas lo formarán Eva Anguela, Izzy Escalera, Ainara Albert, Marga López y Laura Rodríguez, además de dos grandes talentos que han completado su último año júnior como Leyre Almena e Izaro Etxarri.

En cuanto al grupo de velocistas, la convocatoria estará compuesta por Alejandro Martínez, Pepe Moreno, Esteban Sánchez, Sandro Abadía y Pedro José Nicolás, además de Izan Miralles, piloto de BMX, y el júnior de primer año Alejandro Sánchez como destacadas novedades.

El cuerpo técnico, con el seleccionador Juan Peralta y el coordinador de la disciplina Javier Zahonero a la cabeza, aprovechará esta convocatoria "para evaluar la condición actual de los deportistas y continuar asentando la estructura que competirá en las próximas citas internacionales".

En este sentido, los deportistas compaginarán el trabajo en carretera con el entrenamiento específico en el velódromo, con el punto de mira ya en el próximo gran reto que será el Campeonato de Europa de Pista de Konya (Turquía) del 1 al 5 de febrero.