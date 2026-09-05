Tadej Pogacar renueva con el UAE Team Emirates-XRG hasta 2032

Archivo - Tadej Pogacar, campeón del Tour de Francia 2026. - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar ha renovado este sábado con el UAE Team Emirates-XRG hasta el final de la temporada 2032 y ha dado por acabado su 2026 "para centrarse en su recuperación" tras su caída en La Vuelta a España, perdiéndose así el Campeonato del Mundo en carretera que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Montreal (Canadá).

"El UAE Team Emirates-XRG se complace en anunciar que Tadej Pogacar ha extendido su contrato con el equipo hasta el final de la temporada 2032, reafirmando el compromiso a largo plazo entre el equipo y uno de los ciclistas más destacados de su generación", indicó el UAE en su página web.

"Pogacar ha sido una parte fundamental del equipo desde que se unió en 2019, creciendo junto con la organización y logrando algunos de los mayores éxitos en la historia de este deporte", añadió ese comunicado.

Luego el mismo Pogacar habló con los medios oficiales del UAE. "Desde el principio he sentido este equipo como mi casa. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, así que estoy muy contento de extender mi contrato hasta 2032", aseguró.

"Aún me quedan muchas cosas por lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y entusiasmado por lo que podemos seguir construyendo juntos", apostilló el corredor esloveno.

Al mismo tiempo, el equipo confirmó que Pogacar no volverá a competir durante lo que resta de la temporada 2026 tras su caída del pasado 29 de agosto durante la octava etapa de La Vuelta. "Por supuesto, no es así como quería que terminara mi temporada", admitió el ciclista esloveno.

"Ahora mismo, lo más importante es recuperarme bien y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita. Ha sido una temporada con muchos momentos especiales y estoy orgulloso de lo que logramos juntos. Ahora me centraré en recuperarme, apoyar a mis compañeros desde casa y volver el año que viene listo para lo que venga", subrayó Pogacar.

La nota de prensa del UAE después aclaró que, tras haberlo consultado "con el personal médico y de rendimiento del equipo", tomaron esta decisión "de priorizar su recuperación y rehabilitación, permitiéndole [a Pogacar] el tiempo necesario para recuperar la plena salud sin fijar un plazo para su regreso a la competición".

Mauro Gianetti, director y CEO del equipo, valoró la actualidad en torno al laureadísimo corredor esloveno. "Tadej ha sido fundamental en la trayectoria y el desarrollo de este equipo, y estamos sumamente orgullosos de que esta relación continúe hasta 2032", apuntó al respecto.

"Tras su accidente, no hay ninguna presión para que Tadej vuelva a competir este año. Su salud y recuperación son la prioridad. Ha dado muchísimo durante toda la temporada y ahora lo más sensato es que se tome el tiempo necesario para recuperarse por completo. Esperamos tenerlo de vuelta con nosotros cuando esté listo", concluyó Gianetti.