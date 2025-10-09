Ten y Cabello lideran la lista de la selección para el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Pista

Archivo - De izda a dcha: Ricardo Ten, Pablo Jaramillo y Alfonso Cabello en el podio con la medalla de plata en la prueba de Velocidad por equipos mixto 750 m C1-5 de los Juegos Paralímpicos de París - GORKA LEIZA/CPE - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El valenciano Ricardo Ten y el cordobés Alfonso Cabello lideran la lista de la selección española que competirá desde el 16 al 19 de octubre en la localidad brasileña de Río de Janeiro en el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Pista, según confirmó este jueves la RFEC.

La seleccionadora nacional, Begoña Luis Pérez, contará en la máxima cita internacional con un potente equipo compuesto, además de por Ten (MC1) y Cabello (MC5), por Maurice Eckhard (MC2), Luis Arcega (MC2), Eduardo Santas (MC3), Pablo Jaramillo (MC5) e Isabel Yinghua Hernández (WC5), esta última debutante en un Campeonato del Mundo y después de haber destacado ya en el mundo de la natación.

"La selección llega a la cita por el arcoíris tras una última satisfactoria concentración preparatoria en el Velódromo de Anadia (Portugal) y tras un curso en el que, como novedad, los ciclistas paralímpicos han disfrutado de una serie de productivas concentraciones inclusivas en el Velódromo Lluis Puig junto al resto de ciclistas de la selección española de pista", recordó la RFEC.

Las principales bazas al medallero volverán a estar lideradas por Ricardo Ten y Alfonso Cabello. El valenciano, que llega tras proclamarse campeón del mundo de contrarreloj de Carretera en Ronse (Bélgica), fue bronce en la persecución y plata en la velocidad por equipos junto a Cabello y Jaramillo en los Juegos de París y en el pasado Mundial, también celebrado en Río, logró una plata en scratch y un bronce en omnium.

Por su parte, el andaluz es uno de los mejores 'pistards' del mundo y ya suma seis veces títulos de campeón del mundo y siete medallas paralímpicas, las dos últimas en París 2024 con el bronce en el kilómetro y la plata en la velocidad por equipos. En el pasado Mundial, fue subcampeón en el kilómetro.