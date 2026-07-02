Tissot presenta sus nuevos relojes inspirados en el Tour de 2026 y el ciclismo. - TISSOT

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma relojera suiza Tissot, cronometrador oficial del Tour de Francia, ha ampliado su colección vinculada al ciclismo con el lanzamiento de los nuevos relojes 'PR 100 Tour de France 2026 Edición Especial', 'PR 100 Cycling Edition' y 'Tissot Pinarello Edición Especial', con motivo del inicio de la próxima edición de la ronda francesa este sábado en Barcelona.

Según ha informado la compañía, esta iniciativa consolida una trayectoria de décadas de implicación de la marca con este deporte de precisión, en el que actualmente ejerce como cronometrador oficial de grandes competiciones internacionales como el Tour y otras pruebas del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El modelo PR 100 Tour de France 2026 Edición Especial, que se comercializa por un precio de 475 euros, se ha diseñado a partir de una caja de 40 milímetros en PVD negro con acabado arenado y un fondo grabado con el logotipo oficial de la carrera.

Su esfera simula la textura del asfalto e incorpora una escala pulsométrica y un segundero con degradado de amarillo a negro, además de presentarse con dos correas intercambiables de textil y caucho.

Por su parte, el reloj PR 100 Cycling Edition se ha concebido para el uso cotidiano en dos tamaños de 34 y 40 milímetros, ambos disponibles por un importe de 275 euros. Esta versión se caracteriza por lucir un motivo grabado de eslabones de cadena de bicicleta en la esfera, siluetas de bicicletas en el bisel interior y una escala pulsométrica integrada.

Asimismo, la marca ha enriquecido su catálogo mediante una colaboración con el fabricante italiano Pinarello para lanzar el modelo Tissot Pinarello Edición Especial, que se vende por 1.495 euros. Este diseño aúna la experiencia relojera suiza y la ingeniería de rendimiento italiana inspirándose directamente en el ADN competitivo de las bicicletas de carreras.

Esta pieza destaca técnicamente por una caja de 42 milímetros fabricada en carbono forjado, una corona a las 10 inspirada en el sistema Forkflap y un movimiento Powermatic 80 con espiral Nivachron. El mecanismo dispone de un cronómetro con certificado oficial emitido por el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC).

Todas las novedades presentadas por la firma disponen de una resistencia al agua de hasta 10 bares, equivalente a 100 metros. Los tres relojes incorporan un sistema de cambio rápido que permite alternar las correas de forma intercambiable y sin esfuerzo.