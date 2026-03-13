'TITANES: la historia de un No', la gesta del primer equipo con pluridiscapacidad y su hito en la Titan Desert

Ciclismo.- 'Titanes, la historia de un No' narra la gesta del equipo con pluridiscapacidad que completó la Titan Desert - FUNDACIÓN GUTTMANN

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Guttmann estrenó este viernes el documental 'TITANES: La historia de un No', que recoge la histórica participación del equipo de Guttmann en la Skoda Titan Desert Morocco 2025, una de las competiciones de ciclismo de montaña por etapas más exigentes del mundo.

"La producción narra una experiencia pionera que va mucho más allá de una carrera de 590 kilómetros por el desierto marroquí. Es la crónica de un desafío colectivo protagonizado por cuatro personas con una discapacidad adquirida de origen neurológico -dos personas con lesión medular y dos con daño cerebral- y cinco profesionales (un traumatólogo, un médico rehabilitador, dos fisioterapeutas y un auxiliar de enfermería) de GuXmann Hospital de Neurorrehabilitación, que decidieron demostrar que los límites no siempre son físicos", señalaron desde la fundación en nota de prensa.

Al acto del estreno acudieron el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull; la presidenta del Patronato de la Fundación Guttmann, Núria Basi, y las codirectoras de Guttmann, Montse Caldés y Montserrat Bernabeu; y contó con más de 500 personas entre el público. En palabras de Basi, el proyecto fue "una lección de trabajo en equipo y confianza entre personas con lesiones neurológicas diferentes y profesionales que demostraron que en la suma de las capacidades diversas radica el éxito de las grandes gestas".

El documental parte de una frase: "Todos nos decían que no era posible, pero hemos demostrado que se equivocaban", repetían el Dr. Alejandro del Arco, médico traumatólogo e impulsor de la iniciativa, y sus compañeros de equipo al cruzar la meta de Maadid el 6 de mayo de 2025, después de 33 horas, 49 minutos y 31 segundos acumulados de esfuerzo, emoción y trabajo conjunto.

'TITANES: la historia de un No', que podrá verse en Movistar Plus+ y que está gestionando su presencia en otras plataformas, muestra el proceso previo, las dudas, los momentos críticos y el poder del trabajo en equipo. Durante seis días, los deportistas atravesaron dunas, pistas pedregosas y desniveles pronunciados, superando lluvias, barro y altas temperaturas. Pero más allá del reto deportivo, el proyecto se concibió como una poderosa herramienta de rehabilitación y reintegración social, evidenciando que la determinación, la resiliencia y el acompañamiento profesional pueden transformar un pronóstico inicial.

"Todos tenemos nuestra propia Titan, que puede ser una gesta deportiva o un acto más cotidiano como viajar, recoger a nuestros hijos e hijas en el colegio o decidir dónde, cómo y con quién vivimos", recordó Basi.

Con esta iniciativa, Guttmann reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad, consolidando una trayectoria de más de 60 años dedicada a la Neurorrehabilitación y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Además de visibilizar y normalizar su participación en actividades verdaderamente inclusivas, la fundación tenía también como objetivo crear referentes inspiradores.

"La discapacidad no nos define, pero todo eran noes por este motivo. Y al final nos picamos y dijimos 'bueno, eso lo tendremos que ver, ¿no? Dejad que seamos nosotros los que demostremos como equipo si se puede o no se puede'", relató Pablo Montoia, uno de los cuatro pacientes que participaron.