Tom Pidcock correrá la Clásica Jaén Paraíso Interior

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), tercero en la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España, será una de las principales figuras de la Clásica Jaén Paraíso Interior, que se disputará el próximo 16 de febrero, según confirmaron este jueves los organizadores.

"Que Tom Pidcock acuda a nuestra carrera es una gran ilusión para mí. Siempre hemos perseguido traer a los mejores ciclistas del mundo a Jaén y es un honor que un ciclista que se ha proclamado campeón en Mundiales y Juegos Olímpicos de varias disciplinas se haya interesado por la Clásica Jaén Paraíso Interior. Que quiera tenerla en su palmarés refrenda el prestigio de la prueba, hace cinco años, contar con una figura así hubiera sido impensable", celebró Pascual Momparler, organizador de la carrera jienense.

Pidcock puede presumir de ser campeón olímpico y mundial de MTB y enfundarse el maillot arcoíris de ciclocross, además de ganar una etapa de prestigio en el Tour de Francia de 2022 como la del final en Alpe d'Huez o clásicas de prestigio como la Amstel Gold Race (2024) o la Strade Bianche (2023).

Patrocinada por la Diputación de Jaén, la Clásica Jaén Paraíso Interior apuesta por una propuesta deportiva única en España al combinar el asfalto con el 'sterrato' merced a los Caminos de Olivos que surcan el Mar de Olivos donde se produce el mejor aceite del mundo. Hasta el momento, sus vencedores han sido el ruso Alexey Lutsenko (2022); el esloveno Tadej Pogacar (2023); el español Oier Lazkano (2024) y el polaco Michal Kwiatkowski (2025).