Tony Gallopin: "Ganar una etapa era uno de los objetivos del equipo"

Publicado 31/08/2018 20:19:52 CET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Tony Gallopin (Ag2r-La Mondiale) mostró su alegría por lograr este viernes "uno de los objetivos" de su equipo, al ganar la séptima etapa de la Vuelta a España, devolviendo así la confianza depositada en él, al tiempo que confió en hacer una buena Vuelta.

"Ganar una etapa en La Vuelta era uno de los objetivos del equipo. La idea también era la de hacer una buena clasificación general, pero si había la oportunidad de ir a por una victoria de etapa, debía aprovecharla", indicó tras su victoria en Pozo Alcón.

"He tenido muy mala suerte esta temporada, pero el equipo ha confiado en mí para La Vuelta y esta es la mejor manera de agradecérselo. Los últimos 20 kilómetros han sido muy difíciles. Eran carreteras estrechas y técnicas. Hemos visto caídas, ataques por los favoritos", dijo.

Gallopin marcha quinto en la general a un minuto del líder Rudy Molard (Groupama-FDJ). "Me he mantenido bien posicionado y he esperado al mejor momento para atrapar a Herrada y contraatacar. Ha sido fantástico. Ganar por delante de corredores como Sagan o Valverde es algo importante", apuntó.

"Desde el inicio de carrera me he notado con buenas piernas. He perdido peso y he entrenado en alto, y probaré de hacer una buena clasificación general. No tengo nada que perder, y si acabo cediendo, lucharé por otra victoria de etapa", finalizó.