Del Toro se impone en Montjuic y muestra la fortaleza del UAE en el Tour

Archivo - El ciclista mexicano Isaac del Toro - Stefano Cavasino / LiveMedia / D / AFP7 / Europa P

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates-XRG, se ha impuesto este domingo en la segunda etapa del Tour de Francia, con salida en Tarragona y final en Barcelona sobre 168,5 kilómetros, por delante de su compañero y favorito al triunfo final, el esloveno Tadej Pogacar.

La segunda jornada de la 'Grande Boucle' por Cataluña ha estado muy animada en su circuito final, donde había tres ascensiones a Montjuic, escenario donde el UAE ha mostrado su poderío para hacer una selección final y permitir que Del Toro se haya llevado el triunfo, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) mantiene el amarillo.