El Tour y Capgemini lanzan una plataforma de IA para personalizar la experiencia de la ronda francesa

El Tour y Capgemini lanzan una plataforma de IA para personalizar la experiencia de la carrera. - CAPGEMINI

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La corporación de servicios de consultoría tecnológica Capgemini y el Tour de Francia han anunciado el lanzamiento de 'Inside My Race', una nueva plataforma digital impulsada por inteligencia artificial (IA) generativa que busca acercar a los aficionados al ciclismo a la dinámica de la carrera.

La herramienta, desarrollada en el primer año de colaboración entre ambas entidades, integra múltiples fuentes de datos complejos para generar contenidos personalizados, información contextualizada y narrativas dinámicas prácticamente en tiempo real.

Con este despliegue, la organización busca transformar la manera en la que se sigue la competición ciclista, ofreciendo una visión adaptada tanto para los seguidores más especializados como para quienes se inician en este deporte.

El director de Medios y Alianzas de ASO, Julien Goupil, ha afirmado que esta solución constituye un paso fundamental para acercar el ciclismo a una audiencia global y facilitar la comprensión de la carrera antes, durante y después de cada etapa. "Esta innovación refuerza nuestra visión de hacer que el ciclismo sea más accesible, atractivo y relevante mientras seguimos ampliando nuestra comunidad global de seguidores", añadió.

Por su parte, el responsable global de Comunicaciones Externas, Reputación y Patrocinios de Capgemini, Thomas Hirsch, ha asegurado que aplicar la inteligencia artificial generativa a gran escala en un entorno deportivo en directo demuestra la capacidad de la firma para desplegar soluciones avanzadas donde la fiabilidad, rapidez y agilidad son fundamentales.

La plataforma funciona mediante la captura de datos en directo, agregando información sobre la velocidad, la posición de los grupos, las diferencias entre los corredores y las condiciones del terreno. Estos datos se complementan con un abundante contenido editorial que incluye análisis de expertos, resúmenes, entrevistas, imágenes, vídeos e información histórica que enriquece los datos con el historial de rendimiento de los ciclistas.

Toda esta información es interpretada por una IA narrativa que identifica los momentos clave de la competición y explica las tácticas y la tensión del pelotón a medida que se desarrolla la etapa. A través de la web y de dispositivos móviles, los usuarios pueden seleccionar y seguir de cerca hasta a cuatro ciclistas favoritos o corredores de su país para comprender mejor su papel y rendimiento.

La herramienta digital también proporciona una visualización personalizada mediante mapas tridimensionales que permiten representar y comparar el progreso de los ciclistas elegidos con la cabeza de carrera, ayudando a entender la evolución del recorrido. Este primer despliegue representa el inicio de una experiencia que prevé incorporar nuevas funcionalidades a lo largo del próximo año.

La aplicación estará disponible oficialmente a partir del 4 de julio en el sitio web oficial, la aplicación móvil y el Race Center impulsado por Capgemini, realizándose un despliegue progresivo durante el Tour de Francia 2026.

Este lanzamiento constituye la primera gran innovación desarrollada en el marco de la alianza de Capgemini como Socio Tecnológico Oficial del Tour de Francia y del Tour de France Femmes avec Zwift. El Grupo Capgemini, que registró unos ingresos globales de 22.500 millones de euros en 2025, cuenta con una trayectoria de casi 60 años en transformación empresarial y tecnológica, mientras que Amaury Sport Organisation organiza anualmente más de 300 días de competición internacional en aproximadamente cien eventos deportivos.