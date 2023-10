El Tour de Francia Femenino sigue creciendo y tendrá un gran final en Alpe d'Huez

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tour de France Femmes avec Zwift, que en su tercera edición sigue creciendo y se disputará del 12 al 18 de agosto de 2024, contará con ocho etapas variadas, una 'Grand Départ' desde Rotterdam (Países Bajos), una crono individual y dos etapas finales montañosas con el Alpe d'Huez, histórica cima del Tour de Francia, como juez decisivo.

El Palacio de Congresos de París fue el escenario en el que se desveló el recorrido de esta tercera edición del Tour de Francia Femenino, gracias a su directora, Marion Rousse, que explicó los principales cambios y novedades de una edición adaptada a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, al coger el relevo en cuanto a fecha a la cita olímpica.

Quizás por ello la ocasión era idónea para que el Tour femenino saliera por primera vez del territorio nacional. La 'Grand Départ', o Gran Salida, será desde los Países Bajos, desde Rotterdam. Será el punto de partido de ocho etapas y un total de 946 kilómetros, dirigidas primero a las velocistas, luego a las clasicómanas y, para terminar, a las mejores escaladoras y aspirantes al triunfo final.

La primera de las tres etapas en los Países Bajos unirá Rotterdam y La Haya, con muchas opciones de victoria al sprint y con números de que se repita la historia en la segunda etapa, entre Dordrecht y Rotterdam. En la tercera jornada, una crono en Rotterdam de apenas 6,3 kilómetros dirá quién sale de amarillo hacia Bélgica, parada intermedia de camino a Francia.

Valkenburg y Liège darán un aire de Clásica de primavera a la cita gala, con destellos de una Amstel Gold Race o una Lieja-Bastogne-Lieja gracias a la presencia del Cauberg antes de la Cota de la Redoute y Roche-aux-Faucons. Y, desde Bastogne, se llegará a Amnéville para un intento de fuga o una lucha entre velocistas.

En la sexta etapa llega el macizo del Jura, con un recorrido que presenta dos muros antes de la meta en Morteau con importantes rampas, primero en La Roche du Pretre (5,5 kilómetros al 5,6%) y luego en la Cote des Fins (1,8 kilómetros al 6,9% de pendiente media).

Y el sábado y domingo, en las etapas 7 y 8, se decide todo. En la penúltima cita, destaca el final en alto en Le Grand-Bornand porque, a diferencia del Tour masculino, que suele acabar en el valle, las mujeres tendrán que subir a lo alto de la ascensión del Chinaillon para terminar la jornada con 3.100 metros de desnivel positivo.

Algo más, hasta casi 4.000 metros de ascensión acumulados, es lo que se encontrará en la lucha final, en una octava y final etapa entre Le Grand-Bornand y el Alpe d'Huez, pasando por el Col du Glandon ante de la famosa subida final de 13,8 kilómetros al 8,1 por ciento.

En la presentación del recorrido estuvieron presentes varias de las protagonistas del pelotón, entre ellas la vigente ganadora del Tour de Francia Femenino, la neerlandesa Demi Vollering, quien aseguró que tocó el cielo con su triunfo de este año.

"Fue un momento muy especial en mi vida, y cuando pienso en el pasado, me veo en las nubes. Fue así como me sentí después de ganar, como si estuviera en una nube. Fue muy especial. Fue un día muy bueno. Me sentí bien sobre la bicicleta. Estaba muy feliz de haber hecho un buen Tour", recordó la del Team SD Worx.