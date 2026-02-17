La UCI lanza una consulta sobre el futuro del modelo organizativo del ciclismo profesional

Archivo - Imagen de archivo de una etapa del Tour de Francia. - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Ciclista Internacional (UCI) lanzó este martes una amplia consulta con las partes interesadas del ciclismo de carretera profesional, tanto masculino como femenino, con el objetivo de desarrollar el modelo organizativo del sector para fortalecer su atractivo a largo plazo.

Esta decisión llega de acuerdo con la decisión adoptada por el Comité Directivo de la UCI tras su reunión de los días 29 y 30 de enero. "Esta iniciativa de la UCI forma parte de una reflexión más amplia sobre la evolución del ciclismo. Si bien el ciclismo goza actualmente de una enorme popularidad en los cinco continentes, su cobertura mediática y los ingresos que genera para sus grupos de interés aún no reflejan plenamente su potencial", recoge el comunicado emitido en su página web.

Es por ello, que la UCI ha enviado una carta a las principales partes interesadas: la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas (AIOCC), la Asociación Internacional de Equipos Ciclistas Profesionales (AIGCP) y los Ciclistas Profesionales Asociados (CPA). Desde el máximo organismo ciclista, también se invita a todas las partes interesadas --ciclistas, organizadores, representantes y propietarios de equipos UCI, así como representantes de las federaciones nacionales-- a contribuir individualmente a este debate.

"Se invita a las partes interesadas a presentar sus opiniones y propuestas sobre temas clave, incluido el modelo económico, el calendario y las reglas de participación, la participación de los fanáticos, la seguridad y la credibilidad de los resultados deportivos, antes del 30 de abril de 2026. Existe un amplio margen de mejora, siempre que se desarrolle un enfoque coordinado y equilibrado que se adapte a los retos futuros, preservando al mismo tiempo las fortalezas históricas de la disciplina", añade la nota de prensa.

El presidente de la UCI, David Lappartient, señaló que la consulta lanzada este martes tiene como objetivo "reunir a los actores del ciclismo de carretera para reflexionar conjuntamente sobre su evolución". "El ciclismo de carretera es un deporte extraordinario que ha entusiasmado a multitudes de todo el mundo durante más de un siglo", manifestó.

"En un contexto donde el papel del ciclismo en la sociedad es cada vez más reconocido, nuestro deporte aún tiene un potencial de desarrollo considerable. Solo juntos, bajo el auspicio de la UCI, llevaremos nuestro deporte al siguiente nivel: hacia una mayor estabilidad, un mayor crecimiento y un mayor atractivo general", apuntó el dirigente.

Finalmente, la UCI agrega que al final de la fase de consulta, entablará debates en profundidad con las distintas partes interesadas y socios interesados, "con vistas a desarrollar un modelo más fuerte, más atractivo y sostenible para el ciclismo de ruta profesional masculino y femenino".