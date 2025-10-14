Uribes y Vicioso se reúnen para abordar el "ambicioso" proyecto de la Ciudad del Ciclismo

El presidente del CSD, José Manuek Rodríguez Uribes (izquierda), y el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso. - CSD

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y José Vicioso, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, mantuvieron este martes un encuentro de trabajo en el que se ha presentado el proyecto de la Ciudad del Ciclismo.

"Esta iniciativa aspira a convertirse en un espacio de referencia nacional que reúna infraestructuras y servicios para el desarrollo de distintas disciplinas ciclistas", expresó la federación en sus redes sociales, en las que compartió una foto de los dos presidentes.

Por su parte, el CSD calificó de "ambiciosa" esta propuesta de la Real Federación Española de Ciclismo, que "prevé aglutinar instalaciones de referencia para distintas disciplinas", como BMX, trial o XCO, que demandan necesidades más concretas.