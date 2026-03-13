Valgren levanta en la Tirreno-Adriático los brazos cinco años después y Del Toro recupera el liderato

El ciclista danés Michael Valgren (EF Education-EasyPost) cruza la línea de meta de la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026. - Europa Press/Contacto/Massimo Paolone

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Michael Valgren (EF Education-EasyPost) se impuso este jueves en la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026, de 184 kilómetros entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, tras hacer valer la escapada del día que protagonizó junto a otros siete ciclistas en una jornada que sirvió para que el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) recuperase el liderato de la carrera.

La Coppa Sabatini de 2021 era la última vez donde el veterano danés había levantado los brazos. Desde entonces ni una sola victoria sobresalía en su palmarés hasta este viernes cuando tras una larga escapada logró llegar en solitario a la línea de meta.

Antes, Valgren junto a Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Jack Haig (INEOS Grenadiers), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA) y los Alpecin-Premier Tech, Edward Planckaert y Emiel Verstrynge, hicieron camino llegando a tener más de cuatro minutos sobre un pelotón que aguardaba ante un final que prometía explosividad.

En el inicio, se rodó a una media de 46 kilómetros por hora que sirvió para conformar la fuga del día. Y no fue hasta a falta de 60 kilómetros cuando el Red Bull-BORA por su condición de líder cuando el comenzó a tirar para acortar la ventaja con los escapados, pero sin lograr coger al danés que hizo camino poco a poco para lograr su victoria parcial.

Quien sí aprovechó ese acercamiento fue Isacc del Toro para lanzar su ataque y llegar a la meta en segunda posición recuperando la 'maglia azurra'; mientras que tercero fue Matteo Jorgenson (Team Visma|Lease a Bike) afianzando su posición en el podio.

Este sábado, el pelotón afrontará la sexta etapa entre San Severino Marche y Camerino, de 188 kilómetros, con una llegada en alto donde el los últimos 500 metros se antojan cruciales con una pendiente media de casi el 14 por ciento de desnivel.