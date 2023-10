Valverde y De la Parte ceden la victoria a Marc Torres en la Vuelta Cicloturista a Ibiza

Miguel Indurain se suma a la segunda etapa de la ronda ibicenca, Memorial Bartolo Planells



SAN RAFAEL (BALEARES), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los corredores Alejandro Valverde y Víctor de la Parte, primero y segundo en la segunda etapa de la XX Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, 'Memorial Bartolo Planells', han cedido la victoria a Marc Torres en la jornada en la que se unió al pelotón el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain.

La segunda etapa, de 60 kilómetros con salida y meta en San Rafael de Sa Creu, ha reunido una fotografía para la historia del ciclismo español, ya que a Alejandro Valverde, el homenajeado en esta edición, Alberto Contador y Óscar Pereiro, se ha añadido el campeón navarro Miguel Indurain.

"No tiene grandes puertos, pero sí repechos, carreteras buenas y el buen clima. Además, por las tardes poder ir a relajarte a la playa y eso hace que el plan sea único", explicó a la organización Indurain tras cruzar la meta en San Rafael.

Indurain y el resto del pelotón afrontó la única jornada competitiva de la Cicloturista a Ibiza, 60 kilómetros en los que han completado tres vueltas a un circuito de 16,8 kilómetros con un puerto de montaña y un 'sube y baja' hasta la meta. Los primeros corredores que han entrado en meta han sido Alejandro Valverde y Víctor de la Parte, que han decidido de forma unánime que ninguno subiría al podio como ganador en esta marcha.

"Aunque yo he ido por delante, esto se trata de que todos los aficionados hayan corrido a su ritmo, hayan disfrutado del recorrido y no olvidemos que esto es una marcha. No hay un ganador ni un perdedor, el único objetivo aquí en Ibiza es disfrutar", explicó Valverde.

De este modo, el ibicenco Marc Torres ha sido declarado ganador de la segunda etapa, en la que Anna Jordens fue la primera mujer en meta. "Hoy tenía miedo porque las chicas jóvenes vienen muy fuertes y en un circuito como éste tenía que estar muy atenta y pillar rueda porque sino se escapaban. Salí bastante atrás y tuve que darle mucho gas para pillarlas y pensé que iba a explotar. La Vuelta siempre está en el calendario y siempre estará. La isla y el público son un 10", explicó Jordens.

Este domingo se celebra la tercera y última etapa de la ronda ibicenca. La salida tendrá lugar en la Iglesia de Sant Agustí y Sant Antoni de Portmany acogerá la llegada de los 555 participantes tras 63 kilómetros que atravesarán uno de los enclaves más bellos de la isla.