Valverde: "Vamos pasando exámenes con sobresaliente"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha señalado tras arañar 8 segundos al líder de la Vuelta a España Simon Yates (Mitchelton-Scott) y situarse, tras el duro y bonito estreno del Balcón de Bizkaia, a sólo 25 segundos en la general, que espera seguir sacando "sobresaliente" en los exámenes que están por llegar.

"La Rabassa no me va mal, la conozco bastante bien. Como me ha dicho Alberto Contador, que estaba hoy en el podio, tengo que cuidarme y comer bien porque allí tuve un 'pajarón' tremendo en 2008. Vamos pasando exámenes día a día y estamos saliendo con sobresaliente", señaló a los medios tras la decimoséptima etapa.

Además, cree que ahora, con el hundimiento de su compañero Nairo Quintana, al que sacó un minuto, es el líder del equipo. "Nairo ha cedido un poco más de tiempo y lo tiene más difícil. No hemos llegado al hotel ni hablado, pero sí es cierto que la carrera se está poniendo más favorable para mí", reconoció.

"La verdad es que no va mal la cosa, ocho segundos con Yates hoy buenos son, aunque sigue estando por delante. Sabíamos que podía ser un día en el que pasasen cosas a cualquiera, viniendo de un descanso y de una crono tan exigente como la de ayer", señaló sobre la etapa.

Apuntó que no tenía claro dónde atacar, aunque sí el querer hacerlo. "Hablaba con Nairo, me decía que iba bien, pero en la tercera semana de las Grandes Vueltas el cuerpo nunca se sabe por dónde te va a salir", manifestó el murciano.

"Astana se ha puesto muy fuerte pero en esos primeros kilómetros del Balcón veía como que Miguel Ángel (López) quería soltarse de la rueda de Pello Bilbao. En cuanto ha empezado lo duro del puerto he arrancado para ver cómo estaba la gente", apuntó en este sentido.

Sobre lo que está por venir, en Andorra con La Rabassa y La Gallina, cree que a tenor de las diferencias "muy escasas" de este miércoles dejan todo abierto. "En cualquier momento de las etapas que quedan se pueden volver muy grandes", advirtió.