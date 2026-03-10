Van der Poel se estrena esta temporada en ruta en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático

El neerlandés Mathieu van der Poel gana la segunda etapa de la Tirreno-Adriático. - Europa Press/Contacto/DIRK WAEM

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) se impuso este martes en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático, de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, en la que el tramo de 'sterrato' a siete kilómetros de la meta dinamitó la carrera y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) se vistió de líder.

La jornada no mostraba, a priori, mayor dificultad para marcar grandes diferencias en la clasificación general, pero la realidad fue bien distinta. Ya se palpaba la tensión y el nerviosismo en la línea de salida en la ciudad italiana fruto de un final de etapa, que se estrenaba en una carrera ciclista, trampa con el sector de tierra al que se le unía la climatología adversa con lluvia y bajas temperaturas.

La primera parte de la etapa estuvo marcada por la escapada formada por los italianos Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) y Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali), y los españoles Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA) y Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), que vieron cómo a falta de 39 kilómetros el pelotón los neutralizaba. Y ahí comenzó la verdadera batalla.

El INEOS Grenadiers, del líder de la 'carrera de los dos mares' Filippo Ganna, quiso comandar el pelotón para marcar el ritmo a su favor y mantener bien posicionado al italiano de cara al imprevisible final. Sin embargo, justo al entrar en el tramo de 'sterrato' la disciplina del gran grupo saltó por los aires movido por el francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), que fue el primer ciclista que atacó.

El bicampeón del mundo trató de sorprender en los primeros metros sin asfalto, pero el 'todoterreno' Van der Poel siguió su rueda arrastrando a todos los favoritos enfilados; incluso conseguía aguantar el español Iván García Cortina (Movistar Team). Pero el corredor de Alpecin-Premier Tech quería imponer mayor ritmo y se marchó junto a Matteo Jorgenson (Team Visma|Lease a Bike) y Del Toro.

Así, los tres ciclistas llegaron al último kilómetro emparejados, no sin algún pequeño susto de por medio en forma de resbalón por el estado del suelo. El neerlandés impuso su poderío al esprint aunque con más esfuerzo del que le hubiera gustado por la presión final del mexicano, que buscaba algo más que el liderato de la carrera en detrimento de un Ganna que sufrió en el final.

Este miércoles se disputa la tercera etapa entre Cortona y Magliano de Marsi, de 221 kilómetros, con un perfil quebrado, con continuas subidas y bajadas, donde una escapada podría sorprender al pelotón y llegar a la línea de meta.