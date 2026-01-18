Van der Poel vuela en Benidorm camino de su octava Copa del Mundo ante un histórico Felipe Orts

El ciclista neerlandés Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Premier Tech) cruza la línea de meta en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI–Benidorm Costa Blanca 2026. - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING

La neerlandesa Lucinda Brand hace historia aprovechando su condición de favorita y conquista su cuarto título

BENIDORM (ALICANTE), 18 Ene. (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez) -

El ciclista neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) venció este domingo en la prueba Elite Masculina de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026, después de confirmar su presencia a última hora, de forma contundente y mostrando un recital de dominio sobre la bicicleta por delante del vencedor del año pasado, el belga Thibau Nys (Lidl-Trek), y de un histórico Felipe Orts (Ridley Racing Team), que suma el primer podio español en casa.

El maillot arcoíris volvió a lucir en los parques de Foietes y El Moralet de la ciudad alicantina, que se transformaron, un año más, en el inigualable recinto para acoger la cuarta edición de la Copa del Mundo de Benidorm delante de algo más de 15.000 amantes del ciclocross, que fueron testigos de una gesta en mayúsculas del 'Caníbal' de la modalidad.

Y es que antes de cerrar el primer paso por línea de meta, Van der Poel ya pedaleaba en solitario camino de su segunda victoria en Benidorm --tras la lograda en 2023--. Una hazaña que recuerda a las realizadas por el esloveno Tadej Pogacar en el ciclismo de carretera, pues su poderío fue de principio a fin. Ni un novedoso circuito, con el arenero de más de 80 metros de longitud, ni el barro, fruto de las lluvias de la jornada del sábado, pudieron frenar al neerlandés, que encauza su octavo entorchado mundial en el ciclocross.

Ya en mitad de la prueba --cuarta vuelta-- Van der Poel rozaba el minuto de diferencia (47 segundos) con un grupo perseguidor del que arrancaba el español Felipe Orts en su búsqueda de hacerse con el segundo podio de esta temporada tras el logrado en la Copa del Mundo en Mol (Bélgica) hace unas semanas. Y así fue, aunque lo tuvo que sudar hasta el final junto con el campeón belga, Thibau Nys, que le apretó pero le animaba para seguir su rueda.

Orts hace historia sumando el primer podio español en Benidorm y sigue agrandando su figura para el ciclocross nacional donde ya suma ocho títulos en los Campeonatos de España.

LA NEERLANDESA LUCINDA BRAND HACE HISTORIA EN BENIDORM

Mientras, la carrera Elite Femenina sirvió para certificar el triunfo final en la general del torneo para la ciclista neerlandesa Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions), que mostró su gran golpe de pedal en Benidorm. La de los Países Bajos se impuso con notoriedad a sus rivales que tan solo la aguantaron hasta la mitad de carrera.

Había comenzado la prueba tranquila y con suma vigilancia entre las grandes favoritas a alzarse con la victoria donde la checa Kristyna Zemanová (VIF Cycling Team) estuvo en cabeza de carrera. Pero justo cuando se cumplía el ecuador, Brand atacaba para distanciarse de un reducido grupo que veía cómo se marchaban las opciones de vencer en la prueba femenina de esta cuarta edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026.

Por detrás, se tuvieron que conformar con jugarse las plazas para acompañar a una Lucinda Brand que suma su cuarto triunfo general en la Copa del Mundo --récord absoluto--. Su paisana Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Premier Tech) fue segunda a 10 segundos y la francesa Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw Cycling Team) tercera.

La española Sofía Rodríguez (Nesta-MMR Cycling Team) sufrió más de lo esperado en la prueba y se tuvo que conformar con ser trigésima a 3 minutos y 32 segundos de la vencedora, un resultado alejado de su sueño que anticipaba en la previa de estar en el 'Top 20' delante de la afición española.

Y en la categoría júnior masculina, la victoria fue para el italiano Patrik Pezzo Rosola, que dominó toda la prueba con autoridad sobre el belga Giel Lejeune, segundo, y su compatriota Filippo Grigolini, tercero, que entró con el mismo tiempo que el español Benjamín Noval. El asturiano fue de menos a más hasta rozar el podio, repitiendo la cuarta posición de la temporada pasada en Benidorm.

"Me voy con buenas sensaciones con el cuarto puesto. Ha sido una carrera muy rápida. En la salida, al ir en pelotón, tuve bastantes problemas y en la arena, a poco que falla el de delante, ya perjudica. Pero después supe poner mi ritmo, la verdad que fui a más y en las dos últimas vueltas son en las que mejor me encuentro porque soy más diesel", afirmó el joven corredor a los medios tras cruzar la meta.