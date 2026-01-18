Felipe Orts: "Me encantaría tener los pies en el suelo, pero hoy es imposible"

El ciclista español Felipe Orts celebra la tercera posición en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026 al cruzar la línea de meta. - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING

BENIDORM (ALICANTE), 18 (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez)

El ciclista español Felipe Orts se mostró exultante tras conseguir hacer historia para el ciclocross nacional al conseguir este domingo la tercera plaza en la prueba de Benidorm (Alicante) de la Copa del Mundo y remarcó que le era "imposible tener los pies en el suelo", mientras que también calificó de "locura" el ambiente vivido en la cita, similar al de lugares con mucha más tradición "como en Bélgica".

"Estoy en una nube. Me encantaría tener los pies en el suelo, pero hoy es imposible. Todo el mundo ha apuntado al podio menos yo que decía que esto es la Copa del Mundo; y mira, hemos subido al tercer cajón. Estoy súper feliz de poder devolver a la afición todo el cariño que me da", afirmó a los medios tras subir al podio en a Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026.

El campeón de España reconoció que "esta semana mucha gente" le apuntaba que tenía "opción de podio". "Cada uno que sale tiene la opción de podio, pero hay muchísimos buenos corredores. Estar en el podio con el campeón de Bélgica (Thibau Nys), el campeón del mundo (Mathieu van der Poel), y siendo el campeón de España es algo que hace muy poco no podíamos imaginar", reflexionó.

Y para lograr ese hito, Orts protagonizó un duro ataque en el ecuador de la prueba. "Muchas veces lo intento y casi nunca sale, pero hoy ha salido. He visto que ellos seguían, intentaban seguirme, pero curva a curva abría un poco de tiempo y cuando he visto que tenía un hueco grande, he pensado ya que tenía opciones de podio", señaló.

"Es verdad que Thibau (Nys) en la recta ha hecho un gran esfuerzo para atraparme. Después hemos intentado colaborar juntos, aunque él ha tirado más que yo, se le veía un punto mejor", explicó el ciclista de La Vila Joiosa, que cuando vio que tenía el podio asegurado, ha intentado pelear con el belga por la segunda posición. "Pero sé que en la última vuelta es un poco superior a mí. He mantenido el cajón, que era lo importante", comentó.

Orts recordó que en el Campeonato de Europa celebrado en Pontevedra en 2024 él y el belga trabajaron "juntos" y que "fue bueno para ambos" ya que fueron campeón y subcampeón. "O sea que nunca está de más tener a Thibau un poco de cara", aseveró Orts acerca del gesto del campeón belga animándole a que le siguiera la rueda: "Era buena idea".

Por otro lado, celebró el ambiente vivido en la localidad alicantina. "Ha sido una locura. Cuando entraba al bosque, la verdad es que se volvía loca la gente. Creo que hemos llevado el ciclocross a otro nivel. La gente anima como en Bélgica. Hemos conseguido el ambiente de allí, traerlo aquí, a Benidorm, al lado de casa. Tiene un mérito terrible, y lo estamos disfrutando", recalcó el valenciano.