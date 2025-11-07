Varo Hernández y Alberto Moya rozan el podio del BMX Freestyle Flatland en el Campeonato del Mundo de ciclismo urbano

Varo Hernández, durante el Campeonato del Mundo de ciclismo urbano.
Publicado: viernes, 7 noviembre 2025 21:47

   MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Los españoles Varo Hernández y Alberto Moya han ocupado este viernes, respectivamente, la cuarta plaza y el quinto puesto en la final del BMX Freestyle Flatland durante el Campeonato del Mundo de ciclismo urbano, que se está celebrando en Riad (Arabia Saudí) y que las incluye modalidades de trial y de BMX Freestyle Park.

   Hernández, que sabe lo que es pisar podios europeos, había accedido un día antes a esa final mundialista tras ser segundo con 85.00 puntos en la fase clasificatoria. Aunque en la prueba definitiva logró 85.17, terminó cuarto y el bronce fue finalmente para el alemán Dustyn Alt con 86.00.

   El oro se lo colgó el japonés Yu Katagiri (91.00) y la plata fue para el canadiense Jean William Prévost (89.33), mientras que justo por debajo de Alt y de Hernández acabó quinto Moya con 80.17 puntos que mejoraron los 76.33 que había obtenido en la víspera.

   Por último, Teresa Fernández-Miranda concluyó vigesimoprimera en la ronda clasificatoria del BMX Freestyle Park con una puntuación de 54.50 y quedándose fuera de una final a la que entraron las 12 mejores competidoras, con las chinas Jiaqi Sun (89.32) y Sibei Sun (89.04) en cabeza.

