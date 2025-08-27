La victoria del UAE Team Emirates en la contrarreloj acerca a Ayuso al liderato de La Vuelta

Archivo - Juan AYUSO, UAE Team Emirates - XRG, during the Giro d'Italia 2025, Tour of Italy, Stage 8, Giulianova - Castelraimondo (197 Km) on 17 May 2025 in Castelraimondo, Italy - Photo Stefano Cavasino / DPPI- Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

Vingegaard vuelve a vestirse el maillot rojo por solo 8 segundos

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El UAE Team Emirates-XRG ha ganado este miércoles la etapa 5 de la Vuelta Ciclista a España 2025, una contrarreloj por equipos disputada sobre 24,1 kilómetros con salida y llegada en Figueras, y donde el español Juan Ayuso se ha quedado a ocho segundos del liderato general que vuelve a ser del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

La lluvia del comienzo de la jornada dio paso a un desenlace soleado y con ese triunfo del UAE en 25:26.25, a razón de 56,8 km/h. Eso sí, la actividad deportiva se interrumpió durante los primeros compases del Israel-Premier Tech, cuando dos manifestantes ocuparon la carretera con una pancarta de apoyo a Palestina debido a la guerra en Gaza.

Eso obligó a los corredores a aminorar el ritmo e incluso algunos de ellos tuvieron que poner pie en tierra. Tras ese percance, el conjunto israelí acabó a 54'' de un UAE sólido y constante en su concurso, habiendo cazado 'in extremis' el tiempo del Lidl-Trek (a 9'') para evitar que el italiano Giulio Ciccone se enfundase el maillot rojo de líder general.

En las pedaladas definitivas, la batalla entonces se había centrado en si el Visma con un ciclista menos en su plantel iba a aguantar su cadencia. Y aunque Vingegaard y compañía se quedaron a 8'' del UAE, salvaron el liderato para el competidor danés con precisamente 8'' de renta sobre Ayuso y sus compañeros João Almeida y Marc Soler.

El Lidl-Trek ocupó finalmente la tercera posición de la etapa a 9'' del equipo vencedor y el Red Bull-BORA-hansgrohe terminó en el cuarto puesto, en su caso a 12'' y sin acusar en exceso la caída del italiano Matteo Sobrero después de haber chocado con la rueda de un compañero.

De cara al jueves, la sexta etapa de esta 80ª edición masculina de La Vuelta recorrerá 170,3 kilómetros, con su salida en Olot y con su llegada en la andorrana estación de esquí de Pal-Arinsal, cuya ascensión al Sector Pal volverá 15 años después a la 'grande' española.