Vingegaard no participará en el UAE Tour por su caída en Málaga y una "enfermedad posterior"

Archivo - Jonas Vingegaard - Matteo Secci/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) no participará en el UAE Tour, la carrera por etapas que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero, para recuperarse de su caída sufrida en Málaga durante un entrenamiento y una enfermedad sufrida posteriormente.
"Jonas Vingegaard no estará en la alineación inicial del UAE Tour a finales de este mes. Una reciente caída seguida de una enfermedad ha descartado su participación prevista", confirmó este viernes su equipo, el Visma-Lease a Bike.
El ganador del Tour de Francia 2022 y 2023 y de La Vuelta a España 2025 sufrió una caída el pasado 26 de enero mientras entrenaba para el comienzo de la temporada en la provincia de Málaga, aunque no sufrió heridas de gravedad. Una enfermedad posterior sin especificar retrasará también su estreno en 2026.
"Tenía muchas ganas de volver al UAE Tour, así que me decepciona que hayamos tenido que tomar esta decisión. La combinación del accidente y la enfermedad posterior lo hicieron necesario. Es mejor recuperarme por completo primero para poder concentrarme en mis próximos objetivos", señaló Vingegaard en un comunicado publicado por el Visma-Lease a Bike.
El danés tiene previsto participar en la Volta a Catalunya, que se celebra entre el 23 y el 29 de marzo, aunque estos dos percances ponen en duda su calendario, en el que el Giro de Italia se erige como su primer gran objetivo.