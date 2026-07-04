El Visma-Lease a Bike coloca líder a Vingegaard el primer día del Tour

Danish Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease a Bike (R) pictured in action during the first stage of the 2026 Tour de France cycling race, a team time trial of 19km with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday 04 July 2026. The 113th edition of the - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) se ha colocado este sábado como primer líder en la 113ª edición del Tour de Francia masculino, gracias a la victoria de su equipo en la contrarreloj de una primera etapa disputada sobre 19,6 kilómetros llanos con salida y llegada en Barcelona.

Aunque el Netcompany INEOS llevó la voz cantante en esta Grand Départ de 2026 por los puntos neurálgicos de la capital catalana, se quedó con la miel en los labios su líder, el italiano Filippo Ganna, porque en la cota de Montjuïc su equipo finalizó en el segundo puesto de la etapa.

Ocho segundos mejor acabó Vingegaard, candidato a todo en este Tour y líder de un Visma-Lease a Bike que en la línea de meta marcó un tiempo de 21:47.87. Hubo incertidumbre hasta el mismísimo desenlace de la etapa por ver al favorito esloveno Tadej Pogacar, cuyo UAE Team Emirates-XRG terminó la 'crono' a 11:28 del equipo vencedor, tras un recorrido duro.

El mejor español ahora en la clasificación general es Juan Ayuso porque su equipo, el Lidl-Trek, ocupó el cuarto lugar de etapa; acabó 16 segundos por detrás del Visma-Lease a Bike y tres segundos más rápido que el Red Bull-BORA-hansgrohe, liderado por el belga Remco Evenepoel.

La segunda etapa de esta 'Grande Boucle' 2026 será en un recorrido de media montaña sobre 168,5 kilómetros en total, saliendo desde Tarragona y con la llegada nuevamente en la 'Ciudad Condal', la cual está volcada desde hace semanas en la celebración de esta carrera por su territorio.